Thriller-Serie “Außer Kontrolle” bei Netflix: Trio will für Recht und Ordnung sorgen

Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) und Salvatore (Pierluigi Gigante) gehören zu einer italienischen Spezialeinheit in Rom. Das eingespielte Trio will seine eigene Vorstellung von Recht und Ordnung durchsetzen – notfalls auch mit Gewalt und unkonventionellen Methoden. Doch als Michele (Adriano Giannini) als neuer Vorgesetzter die Einheit übernimmt, entstehen Spannungen. Der neue Kommandant lehnt die bisherigen Methoden ab und möchte diese grundlegend reformieren.

Wenn die Liebe des Lebens urplötzlich verschwindet – und auf einmal wieder auftaucht: Die neue Harlan-Coben-Serie "Ich vermisse Dich" bei Netflix knüpft, was Spannung und Qualität angeht, nahtlos an ihre acht Vorgänger an.

Gesellschaftliche Themen werden angesprochen

Die Serie von Filippo Gravino trägt den Originaltitel „A.C.A.B. La serie“, ein Akronym für „All Cops Are Bastards“. Der Titel deutet bereits an, worum es in der Dramaserie geht: die Thematisierung sowie Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Konflikten und kritischen Themen. Ob dies gelingt und die Serie in ihren sechs Episoden überzeugt, können die Zuschauerinnen und Zuschauer ab dem 15.01. selbst entscheiden.