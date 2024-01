Tipp bei Netflix "In ewiger Schuld": Kritik zur düsteren Thriller-Serie nach Harlan Coben

Maya konfrontiert ihre Haushälterin mit der Aufnahme, weil diese während des Vorfalls im Haus war. Doch statt ihr eine Erklärung zu liefern, greift die Haushälterin sie mit Pfefferspray an und stiehlt die Aufnahme. Daher kann Maya ihre Entdeckung nicht beweisen, und der Ermittler Sami Kierce, der mit der Aufklärung des Mordes an Joe beauftragt ist, glaubt ihr nicht. Zugleich versuchen Mayas Nichte und Neffe, den Mord an ihrer Mutter – Mayas Schwester – aufzuklären. Denn eventuell gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Wer in „In ewiger Schuld“ mitspielt

Maya Stern wird von der Britin Michelle Keegan verkörpert. Sie startete ihre Karriere als Schauspielerin im Jahr 2008, als sie für die Seifenoper „Coronation Street“ besetzt wurde. 2014 verließ sie die Serie nach 861 Folgen. Anschließend wurde sie für weitere Serienproduktionen besetzt, darunter "Eine Frau an der Front" und „Brassic“. Mayas Ehemann Joe wird in „In ewiger Schuld“ von Richard Armitage gespielt. Er war bereits in verschiedenen Blockbustern zu sehen, darunter „Captain America: The First Avenger“ von 2011, die „Hobbit“-Trilogie von 2012 bis 2014 und „Ocean’s 8“ von 2018. Mit „Ich schweige für dich“ und „Wer einmal lügt“ stehen zudem schon zwei Netflix-Serien in seiner Filmografie, die auf Büchern von Harlan Coben basieren. Den Ermittler Sami Kierce in „In ewiger Schuld“ spielt Adeel Akhtar. Die bekanntesten Produktionen, in denen er zu sehen war, sind die Serien „The Night Manager“, „Killing Eve“, „Sweet Tooth“ und die britische Version von „Ghosted“.