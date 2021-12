VfL Wolfsburg -OSC Lille: Wo das Champions-League-Spiel übertragen wird

"Harry Potter und das verwunschene Kind"

"Harry Potter" als Theaterstück: eine magische Fortsetzung

Am 5. Dezember fand endlich die große Deutschlandpremiere des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" im "Mehr! Theater am Großmarkt" in Hamburg statt. Mit mehr als anderthalb Jahren Verspätung, dafür aber mit einer großen Portion Magie. Harry Potter und seine Freunde sind mittlerweile erwachsen und haben Kinder – als plötzlich das Böse erneut erstarkt.

