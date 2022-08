1. FC Köln in der Conference League: Wer zeigt die Play-offs?

In den Play-offs will sich der 1. FC Köln für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren. Anders als in der Gruppenphase sind die Übertragungsrechte noch nicht geklärt.

Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren hat sich der 1. FC Köln für den Europapokal qualifiziert. Völlig überraschend spielte sich das Team von Steffen Baumgart in der vergangenen Saison auf Platz 7 vor und darf nun in der Conference League ran. Allerdings stehen vor der Gruppenphase noch die Play-offs an.

In diesen muss der FC gegen den Sieger der Paarung Fehervar Football Club (Ungarn) gegen FC Petrocub Hincesti (Republik Moldau) antreten. Das Hinspiel findet am 18. August in Köln statt, das Rückspiel auswärts in Ungarn oder der Republik Moldau.

Die RTL-Gruppe hat auch in der Saison 2022/23 die Übertragungsrechte für die Conference League und wird einen Teil der Spiele bei Streaming-Anbieter RTL+ und gegebenenfalls auch im Free-TV übertragen. Das beinhaltet allerdings nicht die Rechte für die Play-offs. Diese werden laut Medienberichten vom 1. FC Köln selbst vermarktet. Der Verein wünsche sich demnach eine Übertragung im Free-TV.

Play-offs von Union liefen bei zwei verschiedenen Sendern Wo könnten die beiden Play-off-Spiele also laufen? Im vergangenen Jahr trat der 1. FC Union Berlin als deutscher Vertreter in den Play-offs der Conference League an. Das Hinspiel bei Kuopio PS (Finnland) war im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Das Rückspiel wurde dagegen beim RTL-Spartensender Nitro gezeigt.

Die FC-Fans dürfen also hoffen, dass auch die beiden Spiele ihres Vereins kostenlos im Fernsehen zu sehen sind. Zumal das wie oben erwähnt auch die präferierte Lösung des 1. FC Köln ist. Eine endgültige Entscheidung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefallen.

Fußball-TV-Rechte 2022/23: Wer zeigt was? Sollten die "Geißböcke" den Einzug in die Gruppenphase schaffen, ist die Rechtelage hingegen klar. Die RTL-Gruppe überträgt pro Spieltag mindestens ein Spiel eines deutschen Vertreters in der Europa League oder Conference League im Free-TV bei RTL oder Nitro. Weitere Spiele, darunter auch die anderen mit deutscher Beteiligung, sind bei Streaminganbieter RTL+ zu sehen. In der Europa League treten in diesem Jahr der SC Freiburg und Union Berlin an. Das monatliche Premium-Abo für RTL+ gibt es ab einem Preis von 4,99 Euro.