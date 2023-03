60 Jahre ZDF: Diese bekannten Shows kennen alle Deutschen

Seit 60 Jahren unterhält das ZDF nun schon jung und alt. Während manche Shows sich einst großer Beliebtheit erfreuten und heute in Vergessenheit geraten sind, gibt es einige Sendungen, die jedermann ein Begriff sind. Anlässlich des Jubiläums präsentieren wir solche ZDF-Sendungen, die generationsübergreifenden Erfolg feierten und die bis heute jeder kennt.

"Wetten, dass...?" Wir beginnen die Liste mit einem absoluten Klassiker der deutschen TV-Landschaft. In "Wetten, dass...?" behauptet ein Wettanbieter, dass er eine besondere oder skurrile Fähgkeit besitzt. Ein Wettpate, der jedem Anbieter zugeordnet wird, muss nun erraten, ob das Vorhaben des Wettanbieters gelingt. Der Wettpate, welcher meist eine prominete Person ist, muss für den Fall, dass er danebenliegt, eine vorher vereinbarte Augabe erledigen. Was viele nicht wissen: In den ersten Jahren der Show durfte noch jeder Pate auf jeden Teilnehmer wetten, die heutigen Regeln traten erst einige Jahre später in Kraft.

Moderiert wurde die Show bis 1987 von Frank Elstner. Seine Sendungen halten bis heute die "Wetten, dass...?"-Quotenrekorde. Nach 39 Sendungen übergab er die Moderation schließlich an Thomas Gottschalk, der zwar zwischenzeitlich von Wolfang Lippe und Markus Lanz ersetzt wurde, jedoch seit 2021 wiederholt als Moderato der Show tätig ist. Zwischen 2014 und 2021 wurde die Show übrigens eingestellt, doch nachdem Thomas Gottschak noch eine letzte Sendung moderieren wollte und damit allein in Deutschland fast 15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, wurde die "Wetten, dass...?"-Produktion wieder aufgenommen.

Für ein tragisches Ereignis wird die Show wohl leider ebenfalls für immer in Erinnerung bleiben: Am 4. Dezember 2010 wird Samuel Koch beim Versuch, seine spektakuläre Wette zu absolvieren, von einem Auto erfasst und sitzt seitdem im Rollstuhl. Der Unfall war live im TV zu sehen.

"Aktenzeichen XY... ungelöst" Diese Sendung gehört zu den Rentnern des Zweiten Deutschen Fernsehens: Seit 1967 fordert die Polizei in der True-Crime-Sendung die Bevölkerung zur Mithilfe bei schweren Verbrechen wie Raubüberfällen und Morden auf. Erfinder Eduard Zimmermann erschafft mit diesem Format in Zusammenarbeit mit dem ZDF eine Weltneuheit. Fahndungen als Konzept einer Sendung: Das hat es bis dahin nie gegeben. Schon 1968 feiert "Aktenzeichen XY... ungelöst" seinen ersten großen Erfolg. Der Mord am Verleger Bernhard Boll wurde durch Hinweise des Publikums schon 12 Stunden nach der Ausstrahlung aufgeklärt.

Für 30 Jahre moderierte der Eduard Zimmermann, der Erfinder der Sendung, die TV-Fahndung. 1997 gab er diese Aufgabe an Butz Peters ab, der bis 2002 die Sendung mit der Tochter Eduard Zimmermanns moderierte. Seit 2002 steht Rudi Cerne als Moderator vor der ZDF-Kamera. Mittlerweile wurden 585 Episoden der Show ausgestrahlt.

Die große Bekanntheit der Sendung sorgte 2012 für eine skurrile Verwechslung: Aaron Defant, der in einer Sendung einen Juwelendieb dargestellt hatte, wurde von Passanten als "Täter" erkannt und von der Polizei kontrolliert. Das Missverständnis konnte jedoch schnell aufgeklärt werden.

"Terra X" Die Dokumentarreihe des ZDF wurde erstmals 1982 produziert und beschäftigte sich mit historischen Rätseln. Die ersten Folgen waren visuell noch wenig beendruckend und bestanden zu weiten Teilen aus Aufnahmen archäologischer Grabungen. Zuschauerinnen und Zuschauer mussten ihr Phantasie benutzen, um sich die beschriebene Vergangenheit vorzustellen. Mit steigendem Erfolg wurden die Bilder jedoch immer ansprechender. Zunächst kamen computeranimierte Bilder ins Spiel, später wurden auch nachgespielte Szenen mit kostümierten Schauspielern gedreht.

Die Originalsendung "Terra X" wurde zwar im Jahr 2007 abgesetzt, doch ihre Nachfolger "Terra X: Faszination Erde", "Terra X: Faszination Universum" und "Terra X: Superbauten" sind bis heute im Programm und werden von bekannten Gesichtern wie Harald Lesch moderiert. Terra X ist damit die bekannteste Dokumentationssendung im deutschen Raum.