ARD-Sommerkino 2022: Diese Filme laufen im Ersten

"Das Boot"-Schauspieler im Interview

Tom Wlaschiha: "Man kann die Rolle nicht als Nazi spielen"

"Game of Thrones" machte Tom Wlaschiha zum international begehrten Darsteller, aktuell ist er in der dritten Staffel "Das Boot" zu sehen: Der deutsche Schauspieler spricht im Interview über eine Antikriegs-Serie in Kriegszeiten und die Herausforderung, einen Nazi zu spielen.

MEHR