Alle Infos zur Preisverleihung des Blauen Panther 2024: Heidi Klum gewinnt Preis

Die Verleihung des renommierten „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ findet am 23. Oktober 2024 in der BMW Welt in München statt. Dieser Preis, der zuvor als Bayerischer Fernsehpreis bekannt war, ehrt herausragende Leistungen in der deutschen TV- und Streaming-Branche. In diesem Jahr wird der Preis zum ersten Mal in fünf Kategorien vergeben – auch Künstler aus dem Bereich Social Media können nun ausgezeichnet werden. Insgesamt 17 Trophäen warten auf ihre neuen Besitzer.

Außerdem ist seit dem 2. Oktober bekannt, dass Heidi Klum einen Preis in der Kategorie Entertainment gewinnen wird. Die Jury begründete ihre Entscheidung so: "Germany's Next Topmodel by Heidi Klum’ ist seit 2006 eine der beliebtesten Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen. Das Format hat es geschafft, sich kontinuierlich neu zu erfinden und gesellschaftliche Entwicklungen aufzunehmen und zu reflektieren. Erstmals konnten auch Männer am Wettbewerb teilnehmen. Diese Erweiterung hat dem Format sehr gut getan. Mehr gelebte Diversität und mehr Teamgeist statt purem Konkurrenzkampf – dafür steht ‘Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum’ heute. Die Sendung - einst einem einseitigen Schönheitsideal gewidmet - ist inzwischen vielschichtig: sie gibt Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten, Körpertypen und aus unterschiedlichen Ländern die Gelegenheit, an der Sendung teilzunehmen und ihre einzigartigen Qualitäten als Topmodel zu präsentieren. Heidi Klum hat einen zentralen Anteil am Erfolg von ‘Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum’. Ihre charismatische und professionelle Art, gepaart mit ihrer jahrelangen Erfahrung in der Modebranche, hat maßgeblich zur Beliebtheit und Glaubwürdigkeit der Show beigetragen. Heidi Klum setzt mit dieser Sendung ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und erfüllt dabei eine Vorbildfunktion im EntertainmentTV."