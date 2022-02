Amira Pocher bei Let's Dance: Macht sie es wie die Mutter – oder wie Oliver?

Amira Pocher ist eine von 14 Teilnehmern der 15. "Let's Dance"-Staffel. Das Tanzen sollte ihr eigentlich in die Wiege gelegt sein. Macht sie es besser als ihr Mann Oliver?

Für Amira Pocher ist es, als würde sie "Let’s Dance" jetzt zum zweiten Mal miterleben. Streng genommen ist das auch so, denn die 29-Jährige war bereits 2019 bei den Shows dabei, allerdings damals noch hinter den Kulissen als Make-up-Artistin von dem damaligen Teilnehmer und ihrem heutigen Ehemann Oliver Pocher. Nein, kein Zufall, denn zu dem Zeitpunkt führte Amira bereits seit zwei Jahren eine heimliche Beziehung mit dem Comedian. Seitdem begann ihr Weg in die Öffentlichkeit, der sie nun auf das "Let's Dance"-Tanzparkett von RTL führt.

Am 28. September im Jahr 1992 wurde Amira als Tochter einer österreichischen Bauchtänzerin und eines Ägypters als Amira Aly in Klagenfurt am Wörthersee geboren. Sie wuchs mit ihrem Bruder bei der alleinerziehenden Mutter auf. Zum Vater hatte sie keinen Kontakt und erst im Jahr 2018 sollte sie ihn nach 20 Jahren das erste Mal wiedersehen. Mit gerade einmal 15 Jahren verließ Amira ihre Mutter und ihren Bruder und kam kurzzeitig in einem Kriseninterventionszentrum unter. Sie machte zunächst eine Ausbildung als Friseurin und Perückenmacherin, bevor sie sich zu einer professionellen Make-up-Artistin ausbilden ließ. Es waren mehrere Nebenjobs nötig, um die Ausbildungen finanzieren zu können. 2014 lockte ein Job Amira nach Deutschland, woraufhin sich ihr Leben und ihre Karriere schon bald ändern sollten.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Oliver und Amira Pocher lernten sich via "Tinder" kennen Laut eigenen Angaben lernte Amira zwei Jahre nach ihrem Umzug, im Jahr 2016, über die Mobile-Dating-App "Tinder" den Comedian Oliver Pocher kennen. Zwei Jahre hielten die beiden ihre Liebelei geheim. Bei der Teilnahme des "Schwarz und Weiß"-Sängers bei "Let's Dance" im Jahr 2019 begleitete ihn Amira zwar, allerdings offiziell als seine Make-Up-Artistin und Teil des Managements. Später beschloss der Comedian, Amira der Öffentlichkeit als seine Freundin vorzustellen. Wurde auch Zeit, denn noch im selben Jahr folgten sowohl Hochzeit als auch das erste Kind. Ein weiteres Jahr verging bis zur Geburt des zweiten Sohnes.

Zunächst war der kleine Schubser in die Öffentlichkeit für Amira jedoch noch kein Grund, einen Platz auf der Bühne finden zu wollen. Das überließ die heute 29-Jährige lieber ihrem Mann. Und der bekam zu dieser Zeit genug Aufmerksamkeit, da er einen regelrechten Social-Media-Krieg mit Schlagersänger Michael Wendler und dessen Freundin Laura Müller auf Instagram führte. Dieser schaukelte sich irgendwann so hoch, dass er in einer TV-Battle-Show auf RTL endete. Moderieren und somit das erste Mal TV-Luft vor der Kamera schnuppern sollte die Frau von Oliver Pocher, Amira.

Ihre Performance kam beim Publikum offensichtlich gut an und so folgten weitere Auftritte in TV-Shows, wie "Das Spiel beginnt!" (ZDF) oder "5 gegen Jauch" (RTL). 2020 gab es sogar eine eigene Late-Night-Show der Pochers auf RTL, in welcher sie als Sidekick ihres Mannes mitwirkte. Diese wurde jedoch 2021 wieder abgesetzt. Im gemeinsamen Podcast des Ehepaars "Die Pochers hier!" quatschen die beiden bekannt schonungslos ehrlich über alle möglichen Themen. Seit 2021 bringt Amira auch ihren eigenen Podcast "Hey Amira!" raus. Zudem moderierte sie außerdem ihre eigenen VOX-Spielshow "Die Superzwillinge", die allerdings floppte, sowie seit Januar 2022 das Magazin "Prominent", ebenfalls auf dem Sender VOX.

Nach wie vor fallen die Pochers jedoch vor allem immer wieder durch kleinere Social-Media-Streitigkeiten mit anderen "Prominenten" auf. Zuletzt lieferten sie sich sowohl mit Katzenberger-Mutti Iris Klein als auch mit Reality-Star Angelina Pannek einen heftigen Schlagabtausch auf Social Media. Durch viele Parodien und dem Veralbern insbesondere von Influencern haben die Pochers sich in der letzten Zeit nicht nur Freunde gemacht und bekommen es so von einigen Seiten mit Anfeindungen zu tun. Der Moderatorin fehlt es jedoch nicht an Selbstbewusstsein, auf diese Antworten zu wissen.

Auf ihre Teilnahme bei "Let's Dance" freut sich die 29-Jährige sehr. Sie möchte ihr "hoffentlich verstecktes Talent" herauskitzeln, schließlich habe sie als Kind öfters mit ihrer Mutter, die Bauchtänzerin ist, getanzt. Allerdings erinnert sie sich noch gut an die damalige "Let's Dance" Teilnahme von ihrem Mann Oliver Pocher und wie sie ab und zu mit ihrer Eifersucht zu kämpfen hatte. Deswegen sei es ihr sehr wichtig, ihrem Mann stets ein gutes Gefühl zu geben. "Ich werde wahrscheinlich keine knappen Britney-Spears-Kostüme liefern, aber ich werde mein Bestes geben!", so die Moderatorin in Anspielung auf die Auftritte ihres Mannes. Für ihn und Tanzpartnerin Christina Luft war damals übrigens in Show 8 Schluss. Ob es für Amira besser läuft?