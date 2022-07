Bachelorette-Finale 2022: Wer bekommt heute die letzte Rose?

Noch drei Männer sind im Rennen um die letzte Rose. Doch für wen schlägt das Herz von "Bachelorette" Sharon Battiste am stärksten? Nur einen Tag nach der siebten Folge gibt es bei RTL die Antwort.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was im "Bachelorette"-Finale passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++ In der siebten Folge musste Sharon kurz vor dem Finale noch einmal kräftig aussieben. Drei Männer schickte Sharon nach Hause. Nun steht das Finale an, das diesmal etwas anders abläuft als sonst. RTL hat diesmal die Programmpunkte "Familie kennenlernen" und "letzte Rose verteilen" in eine Folge gepackt. Außerdem geht "Die Bachelorette" mit drei Männern ins große Finale.

Lukas und Jan, die sich während der ganzen Staffel ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, sind genauso noch dabei wie der entspannte Steffen. Sharon holt sich Unterstützung von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. "Ich stelle meinen Eltern drei Männer vor, die unterschiedlicher nicht sein könnten", meint Sharon. Mama und Stiefpapa fühlen den Kandidaten intensiv auf den Zahn. Alle drei meistern die Vorstellungsgespräche souverän und qualifizieren sich für den Job als Mann an Sharons Seite. "Tolle Männer", so das Fazit der Eltern. Bei Lukas will Sharons Mutter sogar eine Seelenverwandtschaft mit Sharon erkannt haben.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Überstanden haben die Jungs den Programmpunkt aber noch nicht, denn auch Sharons beste Freundinnen sollen noch ein Urteil abgeben. Doch auch hier fällt keiner der Kandidaten durch die Prüfung. Und dann? Muss Sharon sich schon entscheiden, welchen der drei sie noch vor der letzten Nacht der Rosen nach Hause schickt. "Ich habe mich in zwei Männer gleichzeitig verguckt. Mein Kopf platzt bald", sagt sie.

Steffen ist nicht unter diesen zwei Männern. Er geht bei der vorletzten Rosenvergabe leer aus. Nach den Eindrücken der bisherigen Staffel ist das keine Überraschung. Sharon hat sich für die beiden Männer entschieden, mit denen sie die meiste Zeit verbracht hat. Steffen verabschiedet sich gewohnt stilvoll.

Die ersten Übernachtungsdates und jede Menge Tränen Die finalen Dates der Staffel finden ebenfalls in Thailand, genauer gesagt in Bangkok statt. Sharon und Jan entspannen mit einer Flasche Weißwein auf einem Boot und flirten und knutschen und flirten und knutschen und ... schauen sich noch einmal auf Video ihre Highlights der Staffel an. "Wie glücklich ich auf den Bildern aussehe!", stellt Sharon fest. Bei Jan gebe es einfach keinen Haken, meint Sharon. Ist der Florist, der vor einigen Wochen als allererster Kandidat aus der Limousine stieg, vielleicht sogar zu perfekt? Zwischen den beiden kommt es – ungewöhnlich spät – nun doch zum ersten Übernachtungsdate der Staffel. "Die Hände waren über der Bettdecke, alles brav gewesen", versichert Jan. Das Abschiednehmen nach dem "perfekten Date" fällt Sharon sehr schwer. Als Jan aus dem Zimmer raus ist, fließen bei ihr die Tränen.

Mit Lukas geht es für Sharon auf eine Stadtrundfahrt. Auch die beiden lassen anschließend noch einmal ihre gemeinsame Zeit in Thailand Revue passieren. Die beiden wirken ebenfalls so vertraut, dass man als Zuschauer mit Sharon richtig mitfühlt. Wie soll sie sich denn zwischen den beiden bitte entscheiden? Auch Lukas darf natürlich die Nacht mit der "Bachelorette" verbringen. Und auch diesmal fällt das Abschiednehmen schwer.

"Ich habe mich auch in Lukas verliebt. Und das ist ein Problem", so die verzweifelte "Bachelorette". Sie liebäugelt sogar damit, die letzte Rose gar nicht zu vergeben. "Ich weiß nicht, wie ich das Chaos in meinem Kopf sortiert bekomme." Doch dann steht sie doch da mit der letzten Rose in einer Vase auf einem Tisch neben ihr. Unter Tränen forumuliert sie ihre letzte Entscheidung. "Ich fühle sehr stark für dich. Aber ich merke, dass ich für einen anderen Mann noch ein bisschen stärker fühle." Der andere Mann ist Jan und Lukas ist derjenige, der so kurz vor dem Ende doch noch enttäuscht wird. Weinend fällt Sharon Lukas in die Arme. Der bringt noch die Stärke auf, sie zu trösten und ihr von Herzen alles Gute zu wünschen. "Ich habe mich geöffnet. Sharon ist das wert gewesen. Es hat nicht gereicht."

Das Finale wird am Donnerstag, 28. Juli (nur einen Tag nach Folge 7) bei RTL ausgestrahlt. Bei Streaming-Anbieter RTL+ ist es bereits zu sehen. Das "Große Wiedersehen" gibt es am Donnerstag im Anschluss an die letzte Rosenvergabe und nach "RTL direkt" um 22.35 Uhr.