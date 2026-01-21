Home News TV-News

"Dschungelcamp" 2026: RTL verkündet überraschende Neuerungen

Es geht wieder los!

"Dschungelcamp" 2026: RTL verkündet überraschende Neuerungen

21.01.2026, 12.54 Uhr
von Nicole Jansen
Die 19. Dschungelcamp-Staffel verspricht spannende Neuerungen bei den Dschungelprüfungen – aber welche?
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Jan Köppen und Sonja Zietlow führen auch durch die 19. Ausgabe des Dschungelcamps.  Fotoquelle: RTL / Pascal Bünning

In Kürze fällt wieder der Startschuss für „Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!“. Damit geht RTL mit diesem Format am 23. Januar 2026 bereits in die 19. Staffel. Nun verkündete der Sender, dass sich in diesem Jahr allerdings einiges ändern wird. Neuerungen, die sich insbesondere auf die Dschungelprüfungen beziehen sollen.

Neuerungen bei den Dschungelprüfungen

Gegenüber dem Magazin „TV Digital“ verrät RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner nur kurz vor Beginn der aktuellen Staffel von „Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!“, dass sich die Fans der Show in diesem Jahr auf einige Veränderungen einstellen müssten. So seien nahezu alle Dschungelprüfungen überdacht und neu konzipiert worden. Alt bewährte Challenges, wie den „Creek der Sterne“ blieben aber erhalten: „Natürlich haben wir ein paar wiederkehrende Klassiker, wie den ´Creek der Sterne´, aber rund 90 Prozent der Prüfungen sind neu. Und es wird eine große Änderung geben – diese Überraschung kommt direkt in der ersten Show“.

Welche Überraschung wartet auf die Zuschauer?

Welche Überraschung die Zuschauer gleich in der ersten Show erwartet, verriet Küttner allerdings noch nicht. Schließlich soll es ja eine Überraschung werden. Bis zum Staffelstart müssen sich die Fans also noch gedulden.

Derzeit beliebt:
>>Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Musiker, Sportler und viel Aufmerksamkeit
>>GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf
>>Neues RTL-Format für Monica Lierhaus – mit Jürgen Klopp
>>Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme

Neben den Prüfungen sorgt vor allem ein Kandidat für Aufsehen: Gil Ofarim. Der Sänger machte in der Vergangenheit insbesondere durch seine erfundenen Antisemitismus-Vorwürfe und dem daraus resultierenden Gerichtsverfahren von sich reden. Nichtsdestotrotz steht der RTL-Verantwortliche dazu, ihn in die Show gebracht zu haben: „Ich kann verraten, dass wir Gil Ofarim schon vor zehn Jahren das erste Mal angefragt haben. Wir dachten immer: Der wäre eine super-spannende Persönlichkeit, Kinderstar, Popstar, riesige Musikkarriere, unter anderem in Asien, Let´s Dance Gewinner. Und er ist natürlich mehr als die Schlagzeilen der letzten Jahre. Ein toller Name für uns“.



Favoriten auf den Titel: Das sagen Sonja Zietlow und Jan Köppen

In einem Interview mit RTL verrieten nun auch das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen, welcher Camper Gewinnerpotential haben könnte: „Menschen, die etwas erlebt haben, sind spannender als solche, die nur aus einem anderen Format kommen“, sagte Zietlow. Und auch Köppen stimmt seiner Kollegin zu: „Wenn ein 23-jähriger Lebensweisheiten erzählt, nimmt man das nicht immer unbedingt ernst“. Die ideale Kandidatin sei Zietlow zufolge im letzten Jahr Lilly Becker gewesen: „Sie war offen, ehrlich, kämpferisch, hat gelacht, ist an Grenzen gegangen, ist auch mal zusammengebrochen und hat abgebrochen. Sie war extrovertiert, hatte eine Geschichte zu erzählen und blieb authentisch“. Wer in diesem Jahr den Dschungelthron besteigen wird, entscheiden am Ende aber wie immer die Zuschauer.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp

Das könnte dich auch interessieren

Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Ekel-Momente
Jan Köppen
Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten
RTL ist spendabel
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
So sah "Bergretter" Sebastian Ströbel früher aus
TV-Wandel
Sebastian Ströbel im Interview
Das machen die Dschungelcamp-Kultstars heute
Dschungelstars heute
Lorielle London
"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi": Alle Infos zum Film mit Sebastian Ströbel
Regionalkrimi
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Diese Promis kämpfen im Dschungelcamp 2026 um die Krone
Dschungelabenteuer
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Mit Barbara Schöneberger aus dem Quotentief? Stefan Raab startet neues RTL-Quiz
Quizshow-Duo
Wer weiß wie wann was war?
Vor Dschungelcamp-Abflug: Diesen liebevollen Rat hat Sky du Mont für Ex-Frau Mirja parat
Emotionaler Support
MIrja und Sky du Mont
Das Vermögen von Beatrice Egli: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
So lebt sie
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Mit diesem berühmten Mann hat Birgit Schrowange ein Kind!
Folgenreicher Kontakt
Birgit Schrowange
Sarah Engels meldet sich nach Hassnachrichten völlig aufgelöst: "Das macht mich so wütend"
Social-Media-Kritik
Sarah Engels
Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten
Wer setzt sich durch?
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.
Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten
Schlager-Open-Air am Lerchenberg
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
Sichtlich bewegt: Giovanni Zarrella erzählt von den Ängsten seiner Mutter
Schlagerstar berührt mit TV-Statement
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Giovanni Zarrella spaltet mit Trinkgeld-Geständnis die Fans
Gastronomie-Insider
Giovanni Zarrella
Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen
"Atemlos" abgelöst
Maite Kelly auf der Bühne.
Das ist der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Berühmtes Paar
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Ex-DSDS-Finalistin Janina El Arguioui teilt große Transformation: "Ich habe mich halbiert"
Körperliche Transformation
Janina El Arguioui
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
Strack-Zimmermann fordert ein selbstbewusstes Europa gegen Trump
Nach Grönland-Drohungen
ZDF-"Morgenmagazin"
"Bares für Rares": Versechsfachter Wunschpreis & geheimer Goldschatz
Sendung vom 19. Januar
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
"Das hat mich immer begleitet": Atze Schröder spricht offen über Angst vor Geldsorgen
Comedy und Geld
"Das! Rote Sofa"
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis
Start von "Promis unter Palmen" wird verschoben – schuld ist das RTL-Dschungelcamp
Reality-TV Startverschiebung
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
ARD zeigt Primetime-Premiere: Tragikomödie über Schuld, Freundschaft und Kunst
"Die Frau in Blau"
Die Frau in Blau
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen
True Crime im Zweiten
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
„Little Miss Sunshine“ wird 20: Die Tragikomödie, die Kino-Geschichte schrieb
Abigail Breslins Werdegang
Was wurde aus Abigail Breslin
Lilian Klebow über Mental Load, Familie und warum Frauen oft alles tragen
"SOKO Wien"-Star im Interview
Lilian Klebow im Interview
Neue Serie bei Prime Video: „Steal“ erzählt vom perfekten Milliarden-Coup
Gaunertruppe raubt Pensionsfonds
Steal
„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte
Kultfilm-Tipp
Punch-Drunk Love