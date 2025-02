"Eine mit Herz – Familiengeheimnisse": Kritik zur Komödie mit Aglaia Szyszkowitz

Die ARD-Reihe "Billy Kuckuck" erhält den neuen Titel "Eine mit Herz". Im sechsten Film kämpft die sympathische Gerichtsvollzieherin für eine Familie in Not und erlebt familiäre Turbulenzen. Aglaia Szyszkowitz begeistert in ihrer Rolle und bringt Humor und Ernsthaftigkeit zusammen.

"Eine mit Herz – Familiengeheimnisse" Dramödie • 14.02.2025 • 20:15 Uhr

"There she goes, there she goes again" Passender könnte der Titelsong ("There She Goes", von der Band Sixpence None the Richer) kaum sein: Die Mainzer Gerichtsvollzieherin "Billy Kuckuck" ist zurück! Die Reihe heißt zwar ab sofort "Eine mit Herz", ansonsten ändert sich aber glücklicherweise nichts. Die Redaktion sei einfach der Meinung gewesen, "dass die Reihe inzwischen über den 'Kuckuck'-Titel hinausgewachsen ist. Da Billy Kuckuck für Gerechtigkeit und Empathie steht, sollte dies im neuen Reihentitel stärker in den Fokus gerückt werden", so die Erklärung seitens des SWR. Seit 2018 ist Billy Kuckuck in losen Abständen im Einsatz für ihre Klienten, zuletzt 2022. Der sechste Film der Reihe und erste unter neuem Titel heißt "Familiengeheimnisse" und ist am Freitag zur Primetime im Ersten zu sehen.

Billy wird nach langem Hin und Her endlich von ihrem Ex, Polizist Gunnar (Gregor Bloéb), geschieden. Einer Zukunft mit ihrem neuen Freund, Anwalt Elias (Ben Braun), steht daher nichts mehr im Weg. Nun ja, außer der lieben Familie. Nicht nur haben Billy und Gunnar nach 20 gemeinsamen Jahren an ihrer endgültigen Trennung doch etwas zu knabbern. Auch Billys Mutter Christel (Ursela Monn) sorgt für Trubel: Nachdem ihre Wohnung ausgeraubt wurde, zieht sie kurzerhand bei ihrem "Pupsilein" ein.

"Eine herrliche Rolle, dich ich sehr gerne spiele" "Ich liebe den Familienstrang bei Billy Kuckuck, die Beziehung zu ihrem Ex-Mann und ihrer nervigen Mutter", erzählt Hauptdarstellerin Aglaia Szyszkowitz begeistert. "Ich mag den Humor, den Regisseur Thomas Freundner da wieder reingebracht hat. Ich mag aber auch die Ernsthaftigkeit, mit der sie ihrem Beruf nachgeht. Es ist eine herrliche Rolle, die ich sehr gerne spiele."

Beruflich hält eine andere Familie Billy auf Trab. Sie soll auf dem Hof der Biobäuerin Tanja Pohlmann (Franziska Wulf, letzte Woche noch in "Die Beste zum Schluss" zu sehen) Schulden eintreiben. Ihr bei einem Unfall ums Leben gekommener Ehemann hatte hinter ihrem Rücken bei ihrem Nachbarn, dem Landwirt Röschke (Werner Wölbern), einen Kredit aufgenommen. Der will nun sein Geld zurück, knapp 9.000 Euro, welche die in ihrer Trauer und Überforderung kaum funktionsfähige Witwe nicht aufbringen kann.

Sowohl der 17-jährige Niklas (Claude Albert Heinrich) als auch die neunjährige Sophie (Amadea Schwolow) schmeißen derweil den Hof und zugehörigen Laden und vernachlässigen deswegen die Schule. Besonders Niklas. Er sieht sich in der Rolle des Versorgers und Hofbesitzers und daher auch zuständig dafür, die Schulden zu begleichen.

Gemütliches Fernsehen fürs Herz Da muss Billy als eine Art "Amtsperson" natürlich eingreifen, erklärt Szyszkowitz. Dass die beiden Kinder in die Rolle von Erwachsenen gedrängt werden, berührt Billy, selbst Mutter, zutiefst. Als Tanja Pohlmann nach einer Tablettenüberdosis ins Krankenhaus muss, wird die Gerichtsvollzieherin in diesem Film daher auch ein bisschen zur Familienhelferin – Simone Thomalla grüßt vom ZDF herüber.

Tatsächlich bleibt Billy Kuckuck auch mit neuem Reihennamen ganz die Alte, und das ist auch gut so, denn manchmal möchte man doch genau das Gewohnte: "Eine mit Herz – Familiengeheimnisse" kommt mit der bekannten Mischung aus Wärme, Humor, sympathischen Darstellern und einer berührenden menschlichen Geschichte daher. Gemütliches Fernsehen für Herz und Seele – und das ganz zufällig am Valentinstag.

"Eine mit Herz – Familiengeheimnisse" – Fr. 14.02. – ARD: 20.15 Uhr