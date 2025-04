"Einspruch, Schatz! – Schwesterherz": Kritik zur ARD-Reihe mit ChrisTine Urspruch

Familie ist doch was Schönes – jedenfalls wenn die Beziehung so harmonisch wie die zwischen Renate (Carmen-Maja Antoni) und Anne Christ (Barbara Schnitzler) ist. Als alleinstehende Frauen teilen sich die beiden Schwestern um die 70 seit Jahrzehnten eine Wohnung in Leipzig. Doch eines Tages flattert eine Räumungsklage ins Haus: Ihr Vermieter, der wohlhabende Bauunternehmer Marcus Ortlieb (Tom Quaas), meldet Eigenbedarf für seinen Sohn Peter (Justus Czaja) und dessen Freundin (Joone Dankou) an. Für Anwältin Eva Schatz (Christine Urspruch) ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen: "Einspruch, Schatz! – Schwesterherz" (Regie: Annette Ernst, Drehbuch: Torsten Lenkeit) ist der fünfte Film der ARD Degeto-Reihe.