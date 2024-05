Eishockey-WM 2024: Alle Infos zu Spielen mit deutscher Beteiligung!

Austragungsort und Termine

Vom 10. bis zum 26. Mai 2024 findet die 87. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren in Tschechien statt. Die zwei Gruppen sowie der Spielplan stehen bereits fest. Das deutsche Nationalteam von Bundestrainer Harold Kreis ist neben Frankreich, Kasachstan, der Slowakei, Lettland, Polen, Schweden und den USA in Gruppe B. Die Gruppe A beinhaltet die Länder Dänemark, Finnland, Großbritannien, Kanada, Norwegen, Schweiz, Tschechien und Österreich. Alle deutschen Gruppenspiele werden in Ostrava stattfinden. Das erste Spiel und gleichzeitig das Eröffnungsspiel der Gruppe B bestreitet die DEB-Auswahl am 10. Mai um 16:20 Uhr gegen die Slowakei. Am darauffolgenden Tag trifft die Mannschaft auf ihren Halbfinalgegner der WM 2023 – die USA. Der Spielbeginn am 11. Mai ist um 20:20 Uhr.