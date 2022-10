Frauenpower bei "Die Drei von der Müllabfuhr"

Die guten Seelen von Berlin. Im achten Teil der Reihe "Drei von der Müllabfuhr" helfen die Müllmänner um Uwe Ochsenknecht wo sie nur können. Erst müssen sich die Männer von der Stadtreinigung um Trickbetrüger kümmern, die Senioren ausrauben wollen. Und dann kommt auch noch viel Frauen-Power auf die Jungs von der Straße zu. Pamela will mit ins Team und zeigt bei einem Probe-Kurs, was alles in ihr steckt.

Die Drei von der Müllabfuhr – (K)eine saubere Sache Komödie • 21.10.2022 • 20:15 Uhr

Wer sich je über laute Müllmänner am frühen Morgen geärgert hat, die Mülltonnen ratternd über den Gehsteig werfen, muss angesichts der Gutmenschen im Orange-Dress mit dem Berliner Bären auf der Brust sowieso Abbitte leisten. Erstens verrichten die "Müllwerker", so der offizielle Titel, unter Anleitung ihres Anführers Werner (Uwe Ochsenknecht) ihre Arbeit mit vorbildlichem Gemeinsinn. Zweitens sind sie jederzeit zu haben, wenn es um in Nöte geratene Menschen geht. Verlorene Teenager und verlassene Babys hatten sie schon unterm Rettungsschirm, nun kommen Rentner hinzu, die Trickbetrügern anheimgefallen sind. Intern bekommt Macho Werner zu seinem Leidwesen gar weibliche Verstärkung – ganz so wie es die Berliner Straßenreinigung (BSR) auch tatsächlich auf ihrem Programmzettel hat. "(K)eine saubere Sache" ist die neue Folge der losen Freitagsreihe "Die Drei von der Müllabfuhr" überschrieben.

"Wir sind Feministen!" So nahe am Werbefilm wie hier ist die Berliner Müll-Serie wohl noch nie gewesen. Frauen melden sich zuhauf für den Dienst an der Tonne. Sie wollen "als Müllwerkerin zur Grundversorgung beitragen" und nennen das ihren "Traumjob". Bei den Bossen rennen sie dabei offene Türen ein, behaupten die doch: "Wir sind Feministen!" Vor den Erfolg haben die Müllgötter vom Amt aber den Schweiß gesetzt: Auch für das Kraftpaket Pamela gilt es, erst einmal die "Parcours-Probe" zu bestehen, sprich: mit schwerer Tonne gestreifte Hütchen unter dem Gejohle der etablierten Männermannschaft zu umkurven.

Pamela (Gisa Flake, zweifellos eine Bereicherung für das titelgebende Männertrio) schafft das und wird eingestellt, auch wenn sie gegenüber Werner lange Zeit den Kraftprotz spielt. Das Drehbuch der "Studentenoscar"-Preisträgerin Julia Drache (2017) ist da arg brav angelegt. Pamela muss in der Folge immer wieder ihren Vorgesetzten triefend loben. Aber auch Werner ist seinerseits schwer damit beschäftigt, seine Freundin Gabi (Adelheid Kleineidam) bauchpinselnd mit Komplimenten zu überschütten, schon weil er sich beim angestammten Fünf-Uhr-früh-Wecken Gabis Liebe nie ganz sicher ist.

Kowalski will erbschleichende Haushaltshilfe aufhalten Uwe Ochsenknecht, auf den hier trotz des "mannemerischen" Akzents unterm Struwwelkopf alles zugeschnitten ist, findet jedoch genügend Zeit und Kraft, um sich um den alten Freund Kowalski (Axel Werner) zu kümmern, dessen Kater soeben verstorben ist. Kowalski macht sich Sorgen um seine Nachbarin Helga (Jutta Wachowiak), die von ihrer erbschleichenden Haushaltshilfe um Hab und Gut betrogen zu werden droht. Weshalb Werner vom Müll- zum heldenhaften Menschentrenner wird. – Ein nicht ganz unsympathisches Gutmenschen-Rührstück am Freitagabend im Ersten.

Die Drei von der Müllabfuhr – (K)eine saubere Sache – Fr. 21.10. – ARD: 20.15 Uhr