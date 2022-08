GZSZ-Vorschau und weitere: Was passiert heute in den Soaps?

Liebe, Eifersucht und Drama: In unserem Überblick informieren wir Sie täglich darüber, was in den Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Sturm der Liebe" und weiteren Serien passiert.

Täglich gibt in der Woche neue Folgen, neue Dramen, neue Intrigen und viele Gefühle. In den Dailys "Rote Rosen", "Sturm der Liebe", "Unter uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist immer was los. Hier bekommen Sie immer aktuell die Kurzvorschauen auf die kommenden Folgen.

Donnerstag, 25. August 2022: In "Unter uns" prüft Rufus Antonias Treue. Justus sucht in "Alles was zählt" Schutz bei den Steinkamps. In "GZSZ" erleben Paul und Nihat im Mauerwerk eine Überraschung. "Rote Rosen" macht Sommerpause.

15.10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Obwohl Alexandra vorgibt, zufällig in der Gegend gewesen zu sein, befürchtet Werner, dass sie nicht ohne Hintergedanken an den "Fürstenhof" gekommen ist. Und tatsächlich versucht Alexandra, Christoph bei einem gemeinsamen Essen zu umgarnen und ihn von ihren Geschäftsplänen zu überzeugen. Obwohl Christoph skeptisch ist, lässt ihn Alexandra nicht kalt. Von Vanessa und der anstehenden Gemeinderatswahl unter Druck gesetzt, gesteht sich Max ein, dass er seine politische Karriere nicht weiterverfolgen will. Im Gegensatz zu Hildegard, welche Max' Entscheidung verständnisvoll annimmt, ist Vanessa enttäuscht.

17.30 Uhr, RTL: Unter uns Nach dem ersten Schock beginnt Easy, die positiven Seiten daran zu sehen, dass Cecilia von Ringo schwanger ist. Tobias steht dank Maries Sabotage vor einer beruflichen Herausforderung. Als die erfolgreich gemeistert ist, steht eine Aussprache zwischen den Geschwistern an. Jakob äußert vor Rufus Zweifel daran, dass Antonia es ernst mit Rufus meint. Doch der ist sich seiner Sache so sicher, dass er Antonia einem Test unterzieht.

19.05 Uhr, RTL: Alles was zählt Bis seine Wohnung aufgerüstet ist, sucht Justus Schutz bei den Steinkamps. Eine Unachtsamkeit bringt ihn und Luisa in akute Gefahr. Nachdem Chiara knapp dem Tod entronnen ist, muss Simone sich vorwerfen, ihre Sensibilität unterschätzt zu haben. Henning hofft inständig, dass seine Kinder seine Beziehung mit Daniela gut aufnehmen. Die erste Reaktion von Yannick und Lucie ist allerdings äußerst befremdlich.

19.40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Maren will Katrin einen schönen Geburtstag bereiten, doch leider fällt ihre geplante Überraschung ins Wasser. Dank einer schicksalshaften Fügung ist eine Alternative schnell gefunden. Paul und Nihat mogeln sich auf eine geschlossene Veranstaltung ins Mauerwerk und treffen dort ausgerechnet auf Emily und Sunny. Die unangenehme Begegnung wird jedoch schnell zur Nebensache, als Tuner unerwartet im Mittelpunkt der Veranstaltung steht.