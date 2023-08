„Gefragt – Gejagt“: Die kuriosesten Antworten der ARD-Quiz-Show

Seit 2012 gibt es die Quiz-Show „Gefragt – Gejagt“, die anfangs noch beim NDR und seit 2015 im Ersten * läuft. Von Beginn an wird die Sendung von Alexander Bommes moderiert. In mehreren Spielrunden müssen die Kandidaten schnellstmöglich Fragen beantworten und können dabei viel Geld gewinnen. Den Rekord hält eine Kandidatin, die 2018 mit 70.000 Euro nach Hause ging. Besonders spannend sind die Duelle mit den sogenannten Jägern, von denen die meisten Mitglied im Deutschen Quiz-Verein und somit besonders clever sind. Wer sie besiegen will, muss also eine Menge Allgemeinwissen mitbringen. Weil die Kandidaten aber nur wenig Zeit zum Antworten haben, geben sie zuweilen auch mal witzige Antworten.

So wurde ein Kandidat der Sendung gefragt, wie viele Beine ein Regenwurm hat. Seine Antwort lautete „sechs“, wobei er nicht einmal hätte nachzählen müssen, um darauf zu kommen, dass der Wurm gar keine Beine hat. Ein anderer Kandidat sollte beurteilen, ob Merkur oder Saturn der Erde näher ist. Doch er hatte wohl keine Lust, sich an die Vorgabe zu halten, und antwortete stattdessen „Venus“. Ein weiterer Kandidat musste sich der Frage stellen, welcher Begriff sowohl eine kleine Damenunterhose als auch eine physikalische Theorie bezeichnet. Mit seiner Antwort „Tanga“ hatte er immerhin zum Teil recht. Die richtige Antwort wäre allerdings „String“ gewesen. Und dann war da noch der Kandidat, der auf die Frage, welcher Fluss durch München fließt, ein vollkommen neues Gewässer schuf: „die Münch“. Richtig gewesen wäre die Isar.

Doch nicht nur den Kandidaten von „Gefragt – Gejagt“ unterlaufen Fehler. Auch die Jäger sind vor kuriosen Patzern nicht gefeit – wie beispielsweise Sebastian Jacoby. Der selbsternannte „Quiz-Gott“ gewann 2012 die Show „Der Super-Champion“ und damit ein Preisgeld von 500.000 Euro. In einer Ausgabe von „Gefragt – Gejagt“ wurde er gefragt, wie die kleinwüchsigen Wesen heißen, die in der Schokoladenfabrik von Willy Wonka arbeiten. Wer das Buch von Roald Dahl gelesen oder die Verfilmung mit Johnny Depp von 2005 geschaut hat, der weiß, dass es sich um die Oompa Loompa handelt. Jacobys Antwort lautete jedoch „Minions“, wodurch er die Arbeiter in der Schokoladenfabrik mit den gelben Wesen aus „Ich – Einfach unverbesserlich“ und ihrem eigenen Film „Minions“ verwechselte. Ein anderer Jäger, der eine witzige Antwort gab, ist Sebastian Klussmann. Er ist mehrfacher Deutscher Quizmeister und tritt in der Show als „Besserwisser“ auf. Als er in einer Sendung gefragt wurde, mit welchem französischen Begriff die Spielchips im Casino bezeichnet werden, antwortete er mit „Croutons“. Doch es sind nicht die gerösteten Brotwürfel, mit denen man im Casino seine Einsätze tätigt, sondern Jetons. Das beweist: Selbst die klügsten Köpfe Deutschlands leisten sich den einen oder anderen Fauxpas.