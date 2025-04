"Let's Dance": Deshalb will Verona Pooth ihren Sohn Diego nicht mehr anfeuern!

Bisher konnte sich Diego Pooth bei der Vorführung der mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova einstudierten Tänze der Unterstützung von Mama Verona Pooth im Publikum stets sicher sein. In der kommenden sechsten „Let´s Dance“-Show am 04. April 2025 wird er darauf allerdings verzichten müssen.

Verona Pooth ist auch „nur“ Mutter Was Diego Pooth und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) in den vergangenen fünf Shows locker lächelnd präsentierten, ist das Ergebnis eines harten Trainings und einer bis ins kleinste Detail einstudierten Performance. Der Pooth-Spross ist äußerst ehrgeizig und möchte der Jury, dem Publikum und vor allem seinen Eltern sowie seiner Freundin Louisa (22) zeigen, was er drauf hat. Mama Verona, die von der zweiten bis zur fünften Show immer live im Studio mitfieberte, ist wahnsinnig stolz auf ihren Erstgeborenen. Aufgeregt fiebert sie vom Sitz aus mit, während Diego und Ekaterina über das Parkett schweben. Verständlich – welche Mutter würde das kalt lassen!?

Rumba ohne das gewisse „Knistern“ In der fünften Show hieß es für Diego und Ekaterina beim Tanz der Rumba „Leinen los“. Da die Rumba für ihre Leidenschaft und Erotik bekannt ist, erwartete die Jury vom Tanzpaar eine Darbietung mit viel Körperkontakt und knisternder Sinnlichkeit. Serviert bekamen die Juroren jedoch nur eine lauwarme Standard Rumba-Formation ohne Gänsehautmomente. Es zeichnete sich schon während des Trainings ab, dass der 21-Jährige mit der geforderten körperlichen Nähe zu kämpfen hatte. War es die Aufregung oder war er einfach schüchtern? Oder lag es eventuell daran, dass sowohl seine Mutter als auch seine Freundin im Publikum saßen und er sein natürliches Schamgefühl nicht überwinden konnte? Die Jury hat er jedenfalls nicht überzeugt. Für Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) wirkte Diego zu distanziert und hölzern mit der Folge, dass er von ihnen am Ende nur traurige 19 Punkte bekam und somit das Schlusslicht im Ranking markierte.

Verona zieht die Konsequenzen Der junge Sportler, der eigentlich Profigolfer ist, haderte mit dieser schwachen Jury-Kritik sichtlich. Und auch bei Verona lagen die Nerven blank. „Es trifft ihn immer wieder ins Herz, wenn er keine 100% Leistung abliefert. Er kann auch nicht beim Dart oder Billard verlieren. Seine Emotionen kann man ihm immer an der Nasenspitze ablesen“, verriet sie im BILD-Interview nach der Live-Show. „Bei den Wettkämpfen in den „Let´s Dance“-Shows kann es eben nicht Woche für Woche immer nur bergauf gehen. Man muss sich auch hier durch die Höhen und Tiefen kämpfen.“ Ihre Konsequenz daraus? Sie wird vorerst nicht mehr in die Liveshows kommen. „Die nächste Sendung werde ich mir zu Hause anschauen, und zwar mit einer Tüte Chips und einer großen Flasche Champagner. Hier im Studio nehmen mich die Emotionen doch tatsächlich zu sehr mit“, so ihre Ankündigung im Gespräch mit der BILD.

Auch Vater Franjo bleibt im Hintergrund Ob live vor Ort oder von der Couch aus – Diego kann sich ihrer Unterstützung in jedem Fall sicher sein. „Ich weiß, welch tänzerisches Talent in ihm steckt und bin gespannt, was er dann nächste Woche zusammen mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova auf das Parkett legen wird …“, so die 56-Jährige. Auch Vater Franjo (55) bestaunt seinen Ältesten lieber aus sicherer Entfernung. In einem GALA-Interview verriet Diego, dass auch sein Vater aus ganz ähnlichen Gründen lieber im Backstage-Bereich als im Publikum sitzt: „Ich glaube, er ist einfach zu aufgeregt.“

Keine Konkurrenz durch Verona Pooth Sich selbst sieht die zweifache Mutter allerdings nicht auf der „Let´s Dance“-Bühne. Bisher hat sie auf vier Anfragen nur Körbe verteilt. Warum scheut das ehemalige Model die Teilnahme? „Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche, das heißt, es macht keinen Sinn, mit mir zu tanzen. Ich könnte vielleicht optisch was herzaubern und elegant die Treppe herunterkommen. Aber genau dann wäre es bei mir schon wieder aus.“ Bei dieser sympathischen Begründung würden die Zuschauer Verona den einen oder anderen Fehltritt auf dem Parkett ganz sicher verzeihen. Ob Verona Pooth sich vielleicht doch irgendwann anders entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Diego Pooth wird ohne jeden Zweifel wieder alles geben, um seine Fans bis zum Ende der Staffel mit seinem Hüftschwung zu begeistern.