Max Kruse packt aus: Brachte ihn ein Escort-Girl um die WM-Teilnahme?

Max Kruse, ehemaliger Fußballprofi, enthüllt bei 'Promi Big Brother', dass ein Fehltritt mit einem Escort-Girl seine WM-Träume 2014 zerstörte. Trotz eines Rekords in der Bundesliga wurde er nicht in den Kader berufen. Bundestrainer Joachim Löw sieht das anders.

"Gibt es einen Fehler in deiner Karriere, den du rückgängig machen würdest?", wird der 36-Jährige im Whirlpool von Reality-Darsteller Matze Höhn (28) gefragt. Der frühere Profi unter anderem von Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach antwortet prompt. "Das Einzige, was ich wirklich gerne mitgenommen hätte: Weltmeister zu werden."

Wie knapp und unter welch pikanten Umständen er diesen Lebenstraum verpasst habe, berichtet Kruse seinen Mitbewohnern Matze Höhn, Daniel Lopes (47) und Mike Heiter (32) in allen Details. Den verhängnisvollen Fehler habe er vor einem Länderspiel im Wembley-Stadion gegen England begangen. Während einer Pokerrunde mit Mitspielern im Team-Hotel sei er auf die Idee gekommen, sich ein Escort-Girl aufs Zimmer zu bestellen. "Ich muss ehrlich sagen, ich habe das öfter gemacht", gibt Kruse in der SAT.1-Show unverblümt zu Protokoll.

"Fünf Minuten später klopft's an meiner Tür. Ich mach auf, steht da Hansi Flick mit Olli Bierhoff"

In jener Nacht sei er aber unvorsichtig gewesen. "In der Nationalmannschaft ist das so", berichtet Kruse: "Wenn du in einem Hotel bist, hast du die ganze Etage für dich. Und dann nimmst du einfach eine andere Etage. Sie checkt dann ein und du gehst auch in den anderen Stock." Diesmal aber habe er den Besuch aufs Zimmer bestellt. Auf dem Weg dorthin sei er dem damaligen Co-Trainer Hansi Flick begegnet. Das hatte Folgen: "Fünf Minuten später klopft's an meiner Tür. Ich mach auf, steht da Hansi Flick mit Olli Bierhoff."