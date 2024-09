Neue Folgen "Die Bergretter": So geht es 2025 mit Sebastian Ströbel weiter!

Gerade erst ist die Produktion der 16. Staffel von „Die Bergretter“ abgeschlossen, da kündigt das ZDF bereits weitere Folgen für das kommende Jahr an und bestätigt somit bereits die 17. Staffel.

Schlechte Nachrichten für Fans - Staffel 16 wird gekürzt Die Dreharbeiten zur 16. Staffel von „Die Bergretter“ haben am 6. Februar 2024 in Ramsau am Dachstein und Umgebung, sowie im Kaunertal begonnen und sind inzwischen beendet. Am 22.07 postete Markus Brandl (als Tobias Herbrechter) auf Instagram „Amore und Dank geht raus an das @diebergretter_offiziell-Team. #luckybird. Ab in die Sommerpause“.

Viele Fans können es kaum erwarten, bis die Staffel endlich ausgestrahlt wird: Ein Start der Staffel ist laut ZDF für Herbst geplant. Dennoch gibt es schlechte Nachrichten für begeisterte Fans der Serie: Der Sender wird die Folgen kürzen. Statt der üblichen sechs Folgen wird es zukünftig nur noch fünf Folgen geben. Das ZDF begründet die Verkürzung mit programmplanerischen Änderungen. Allerdings gibt es auch Grund zur Freude, da Staffel 17 dafür um zwei weitere Folgen ergänzt wird.

Grund zur Freude - Staffel 17 dafür mit zwei Folgen mehr Fans müssen sich also keine Sorgen um die beliebte Fernsehserie machen. Im Gegenteil: Schon im Herbst werden zwei Folgen der neuen Staffel gedreht, wie das ZDF mitteilte: „Schon im Herbst dieses Jahres werden zwei Folgen der 17. Staffel (Ausstrahlung im Herbst 2025) gedreht, die insgesamt sieben Folgen umfassen wird“. Somit gleicht das ZDF die fehlende Folge in Staffel 16 in Staffel 17 wieder aus.

Der Cast von Staffel 16 – mit ehemaligem „Unter Uns“-Star In der kommenden Staffel wird es in jedem Fall ein Wiedersehen mit Hauptdarsteller Markus Kofler (Sebastian Ströbel) geben. Darüber hinaus kehren in Anlehnung an das ZDF folgende Darsteller an das Set zurück:

Luise Bähr als Katharina Strasser (Sanitäterin)

Markus Brandl als Tobias Herbrechter (Bergretter und neuer Hotelchef)

Robert Lohr als Michael Dörfler (Hubschrauberpilot)

Michael Pascher als Rudi (Techniker)

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Viktoria Ngotse als Alex Winkler

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Josephin Busch als Nina

Sonja Kirchberger als Elisa Rödder

Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter

Martin Leutgeb als Gerd Holzer Wie bereits bekannt ist, werden als Gast-Stars François Goeske, der bereits eine Episodenrolle bei „Der Bergdoktor“ ergattert hat und Jonathan Elias Weiske als Episodenschauspieler dabei sein. Weiske kennt man insbesondere aus „Unter Uns“. Dort verkörperte er den Arzt Sebastian, der Vivi (Sharon Berlinghoff) auf einer Party mit K.O Tropfen betäubte und anschließend vergewaltigte. Dafür bekam er die gerechte Strafe, musste sich für seine Tat verantworten und ging ins Gefängnis. Im letzten Jahr stand er auch für die „SOKO Wismar“ und für die „SOKO Leipzig“ vor der Kamera.