Neue Folgen "Nord Nord Mord": So geht für Carl Sievers und seinem Team weiter

„Sievers und das Geisterhaus“

Die nächste Folge von „Nord Nord Mord“ zeigt das ZDF am 23. Dezember 2024 um 20:15 Uhr. Falls du ungeduldig bist, kann du dir „Sievers und das Geisterhaus“ schon am 14. Dezember ab 10 Uhr in der Mediathek anschauen. In der Folge wird die Inselschreiberin tot in einem alten Haus gefunden, das für eine Übung der Feuerwehr angezündet werden soll. Behrendsen und Feldmann nehmen das Haus bei ihren Ermittlungen unter die Lupe und erleben dabei einige unerklärliche Dinge, die nahelegen, dass es in dem Gebäude spukt.