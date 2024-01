"Nord bei Nordwest": Fakten zur Krimiserie mit Hinnerk Schönemann!

Die Hauptfiguren in „Nord bei Nordwest“

In „Nord bei Nordwest“ steht der von Hinnerk Schönemann gespielte Hauke Jakobs im Mittelpunkt. Er war Polizist in Hamburg, bevor er in das Dorf Schwanitz an der Ostsee zog. Dort lebt er in einem Schiff und arbeitet als Tierarzt. Dabei wird er von seiner Assistentin Jule Christiansen unterstützt, die von Marleen Lohse dargestellt wird. Aufgrund seiner Vorgeschichte und Erfahrung als Polizist hilft Jakobs jedoch zuweilen der Leiterin vom Polizeiposten in Schwanitz, Lona Vogt, die von Henny Reents verkörpert wird.