"Temptation Island VIP": Diese Promi-Paare ziehen auf die Insel der Verführung!

Die Insel der Verführung wartet wieder auf neue Gäste: "Temptation Island VIP" startet in die nächste Runde. Dabei unterziehen Promis ihrer Beziehung einen besonderen Liebes-Test. Aber vorsicht - die Versuchung könnte direkt hinter der nächsten Palme lauern. Nun ist bekannt gegeben worden, welche vier Promi-Pärchen ihre Liebe auf die Probe stellen.

Die Promi-Pärchen bei "Temptation Island VIP" Auch in diesem Jahr wollen sich vier Promi-Pärchen den Herausforderungen auf der "Insel der Verführung" stellen. Doch an dem Liebes-Test sind bereits schon einige Beziehungen gescheitert. Loyalität und die wahren Gefühle sollen in der Dating-Show auf die Probe gestellt werden. Dafür wird das Paar für zwei Wochen getrennt und verbringt die Zeit auf einer traumhaften Inseln. Dort lauern viele Versuchungen. Welche Beziehung lässt sich nicht auseinanderbringen und wer steigt auf die verlockenden Angebote ein?

Durch die Dating-Show wird Moderatorin Lola Weippert führen. Los geht es mit der vierten Staffel von "Temptation Island VIP" am 03. Oktober 2023 bei RTL+.

Yannick und Mimi Bei "Bachelor in Paradise" trafen sich Yannick und Mimi 2022 unerwartet wieder, nachdem sie zuvor schon mal Kontakt über eine Dating-App hatten. Trotz hochkochender Emotionen und Dramen gehen die beiden seitdem gemeinsam durch das Leben. Doch warum will sich das Paar einen Beziehungs-Test unterziehen?

Yannick erklärte im Interview mit RTL, dass er etwas unsicher in der Beziehung ist. Der 28-Jährige würde gerne mit Mimi zusammenziehen und eine eigene Familie gründen. Mimi hingegen, möchte sich in dieser Sache noch etwas Zeit lassen und wünscht sich von Yannick mehr Gelassenheit. Nun wollen die beiden durch "Temptation Island VIP" herausfinden, ob ihre Beziehung eine Zukunft hat.

Denise und Lorik Gefunkt hat es auch bei Denise und Lorik in der RTL-Show "Bachelor in Paradise". Doch ein richtiges Paar wurden die beiden erst beim Wiedersehen 2022 in der Sendung "Ex on the Beach". Das Partyleben von Lorik ist immer wieder ein Streitthema. Denise ist misstrauisch wenn Lorik ohne sie sich ins Nachtleben stürzt. Sogar ein Party-Verbot sprach die 26-Jährige aus, wenn sie nicht mitkommt. Nun muss sich das Paar ganze zwei Wochen bei „Temptation Island VIP“ voneinander Trennen und den Versuchungen widerstehen. Beide sind sich einig, ein Kuss mit jemand anderem bedeutet das Beziehungs-Aus.

Kader Loth und Isi Für etwas Auflockerung zwischen den Ex-"Bachelor"-Kandidaten sorgen Kader Loth und ihr Ehemann Isi. Durch die Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" im vergangenen Jahr hat das Paar schon mal ihrer Beziehung einen Härtetest unterzogen - und das mit Erfolg. Ihrer Liebe konnte auch die Chaos-Promi-WG nichts anhaben. Doch eigentlich wollen die beiden dieses Mal gar nicht ihr Zusammensein infrage stellen, viel mehr möchten Kader Loth und Isi wieder Feuer in ihre Partnerschaft bringen. Im Bett läuft zur Zeit nicht mehr so viel. Kader Loth fühlt sich von Isi unter Druck gesetzt. Zudem ist sie misstrauisch, ob ihr Isi nicht doch manchmal fremdflirtet. Ob Isi der Versuchung bei "Temptation Island VIP" widerstehen kann? Immerhin blicken die beiden auf eine 15 Jahre lange Partnerschaft zurück und sind seit 2017 verheiratet.

Jana-Maria Herz und Umut Wie beinahe alle Paare in der diesjährigen Staffel, haben sich auch Jana-Maria Herz und Umut bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt. Von Beginn an haben die Ex-"Bachelor"-Finalistin und der Ex-"Bachelor"-Kandidat Fremdgeh-Probleme. Umut küsste eine andere Frau und Jana-Maria wurde mit einem anderen Mann gesehen. Nun wollen sie sich bei "Temptation Island VIP" dem ultimativen Test unterziehen.