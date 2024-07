Trauriger Rekord: "Tatort"-Sommerpause 2024 die längste aller Zeiten

Fast vier Monate lang dauert die "Tatort"-Sommerpause in diesem Jahr. Als Gründe nennt die ARD verschiedene Sportereignisse, die in diesem Sommer stattfinden und von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen werden. Im Juni und Juli war die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Am 26. Juli starten außerdem die die Olympischen Sommerspiele in Paris und auch die Paralympics finden im August und Anfang September statt.