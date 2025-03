Verhalten der Jury: "Let's Dance"-Zuschauer vermuten Diskriminierung in RTL-Show

Bei "Let's Dance" begeistert Selfiesandra mit ihrem Auftritt das Publikum und die Jury. Doch die Joachim Llambi sorgt für Unmut. Während einige Teilnehmer krankheitsbedingt ausfielen, traten andere mit Höchstleistungen an. Trotzdem kritisierten einige Zuschauer, die Jury hätte sich diskriminierend verhalten.

Die Erkältungswelle bei "Let's Dance" Nach der Kennenlernshow in der Vorwoche meldeten sich gleich zwei Promis vom RTL-Tanzspektakel krank ab. Sängerin Jeanette Biedermann und Reality Star Leyla Lahouar verpassten am Freitagabend eine Live-Show, in der klar wurde: Das Herz von Juror Joachim Llambi lässt sich erweichen. Wer aber nicht liefert, hat auch in diesem Jahr nicht Nettigkeiten zu rechnen.

Hart zu spüren bekam das Schlagerstar Ben Zucker. Der hatte sich schon bei der Kennenlernshow schwergetan. Der Eindruck verfestigte sich eine Woche später. Sein Wiener Walzer mit Profitänzerin Malika Dzumaev erinnerte Llambi an "Hau den Lukas". Vom Juror gab es nur einen Punkt. Die Halle quittierte die Knallhart-Wertung mit Buh-Rufen.

Auch die Performance von Comedian Osan Yaran mit Christina Hänni überzeugte Joachim Llambi ganz und nicht. Zwei Punkte diesmal vom strengen Wertungsrichter – und wieder wurde von den Rängen gebuht. Llambi: "Das spornt mich nur an. Das macht die Sache noch schlechter."

Selfiesandra begeistert die "Let's Dance"-Jury, bekommt aber nur wenige Punkte Ein ganz anderes Bild ergab sich nach dem Auftritt von Content Creatorin selfiesandra. Nach dem temperamentvollen Cha Cha Ch zu "Hooked on a Feeling" fiel Profi-Partner Zsolt Sándor Cseke vor ihr auf die Knie: "Du hast mit deinem Herzen getanzt. Du hast das gerockt!" Das Publikum in der Halle flippte aus, Motsi Mabuse schrie "Zugabe", Jorge González brachte es auf den Punkt. "Das nenne ich wirklich 100 Prozent Körpereinsatz!" Der Juror begeistert: "Du kommst hier in deinen Möglichkeiten her, du gibst alles. Alles vibriert!" Er strahlt: "Ich liebe deine Persönlichkeit hier auf der Bühne!"

Auch Joachim Llambi hatte diesmal nur lobende Worte übrig. "Ich finde das sehr erstaunlich, wie du hier runterkommst auf die Fläche und dann lieferst du hier ab!" Die Einstellung des Internet-Stars beeindruckte den Juror sichtlich: "Es können sich viele ein Beispiel an dir nehmen, dass du vielleicht nicht die perfekte Tänzerin bist, aber hier runterkommst und sagst: Ihr könnt mich mal auf Deutsch gesagt alle am A..sch lecken, ich mache mein Ding hier! Ich will meinen Spaß haben und ich mache alles, was geht – in meinen Möglichkeiten. Und das machst du!" Natürlich könne man Körper- und Hüftaktion verbessern, aber: "Wir leben hier von echten Menschen und du bist eine davon und deshalb finde ich dich gut."

Selfiesandra war überrascht, dass sie so gut ankam: "Alter, danke ey!" Spontan umarmte Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke die Influencerin, dann lief selfiesandra auf die Jury zu und gibt allen High Fives. Am Ende bekam sie 14 Punkte und ist offenbar weiterhin top motiviert: "Egal, wie anstrengend es ist: Es macht so heftig viel Bock!" Das hat man gesehen.



Fans sauer: "Finde es unverschämt, wie Sandra auf ihren Körper reduziert wird" Alles eitel Sonnenschein? Nicht in den sozialen Medien! Fans kritisieren die Wertung der Jury, denn selbst Roland Trettl bekam für seinen viel zu gemütlichen Cha Cha Cha mit Kathrin Menzinger 13 Punkte, warum also nur 14 für selfiesandra? Außerdem – so monierten viele – seien die Kommentare über ihre Figur unmöglich.

Bei Instagram schreibt ein User: "Einerseits verstehe ich, warum es angesprochen wird, aber andererseits finde ich es auch unverschämt, wie Sandra immer von allen auf ihren Körper reduziert wird." Jemand anderes kritisiert: "Was ich nicht verstehe, ist das ständige 'Im Rahmen ihrer Möglichkeiten'. Was soll das heißen? Jeder macht doch alles im Rahmen seiner Möglichkeiten? Sie hat zwei Arme und zwei Beine wie alle anderen Promis dort auch." Ein weiterer Fan schreibt: "Die Punktzahl kapiere ich nach diesem super Urteil nicht ... Zu wenig!"

Bestwerte für zwei Sportler – Comedian Osan Yaran ist raus Deutlich mehr Punkte holten Ex-Turner Fabian Hambüchen mit einem flotten Jive und Para-Schwimmer Taliso Engel (Quickstep) – nämlich jeweils 23. Die Bestwerte in Live-Show 1. Das Schlusslicht bildete Ben Zucker (neun Punkte), der es aber in die nächste Show schaffte.

Zittern mussten Steh-Tangotänzer Osan Yaran, den seine Oma sogar beim Tanztraining besucht hatte, und Content Creatorin Paola Maria. Bei ihr fehlte der Jury die Persönlichkeit auf dem Parkett. Vielleicht kann sie sich noch von selfiesandra eine Scheibe abschneiden, denn auch Paula Maria wird in der nächsten Show dabei sein. Für Osan Yaran und Profi-Partnerin Christina Hänni ist hingegen bereits Schluss bei "Let's Dance".

