Warum das denn? Motsi Mabuse fällt plötzlich bei "Let's Dance" aus

„Let’s Dance“ begeistert seit Jahren ein Millionenpublikum. Zu den Personen, die am längsten Teil der Tanzshow sind, gehört Motsi Mabuse. Die südafrikanisch-deutsche Künstlerin hatte hier ihren ersten Auftritt bereits im Jahr 2007. Damals landete die Profitänzerin an der Seite von Guildo Horn auf dem sechsten Platz. Doch auch nachdem Motsi die (Profi-)Tanzschuhe an den Nagel gehängt hatte, blieb sie der Show bekanntlich erhalten und ist seit 2011 Teil der Jury. Deswegen dürften viele Fans Probleme haben, auf die sympathische Powerfrau zu verzichten. Doch genau das deutet sich für 2025 an: Aber warum und wann?

Motsi Mabuse ist viel beschäftigt Überlegungen, dass RTL Motsi Mabuse austauscht, sind ziemlich abwegig. Denn die in Südafrika geborene Tänzerin und Jurorin überzeugt gleichermaßen mit Sympathie und fachlicher Expertise. Das fiel allerdings auch den Machern von „Strictly Come Dancing“ auf, sodass diese Motsi anwarben.

Seit 2011 ist Motsi Mabuse Teil der "Let's Dance"- Jury. An ihrer Seite sind Jorge González und Joachim Llambi. (Foto: RTL/Robert Grischek)

Die britische Sendung ist das Original, aus dem „Let’s Dance“ hervorgegangen ist. 2019 erhielt Mabuse hier einen Jury-Platz. In der britischen Sendung avancierte Motsi ebenfalls bald zum Publikumsliebling und ist inzwischen für viele kaum aus der Show wegzudenken. Ende 2024 war die Künstlerin zudem in der Weihnachtsausgabe von „The Masked Singer“ zu sehen und zu hören – allerdings in der britischen Version. Nebenbei ist sie zudem Ehefrau, Mutter einer sechsjährigen Tochter und betreibt mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk eine Tanzschule.

Ausgerechnet Motsis Aufgaben als Tanzjurorin kollidieren terminlich Bei Motsi Mabuse kommen sich ausgerechnet die Jurytätigkeiten bei „Let’s Dance“ und „Strictly Come Dancing“ in die Quere. Wer die beiden Tanzshows kennt, könnte das auf den ersten Blick verwundern. Immerhin läuft die deutsche Fassung bei RTL im Frühling, während das britische Original seit Jahren traditionell im Herbst stattfindet. Allerdings gilt es hier, den „Fluch des Erfolgs“ zu bedenken: „Let’s Dance“ ist nämlich so beliebt, dass es zusätzlich zur RTL-Show auch eine Tour gibt. In diesem Jahr sind vom 2. November 2025 bis zum 4. Dezember 24 Shows in 18 Städten geplant. An den Samstagen – wenn die Live-Show in England traditionell läuft – kommt es zu Terminkonflikten. Deswegen spekulierte ein Fan der britischen Sendung: „Es sieht so aus, als würde sie Strictly verlassen.“ Doch deutlich wahrscheinlicher ist, dass Motsi stattdessen mehrere Termine der „Let’s Dance“-Tour auslässt, wie einer ihrer Vertreter andeutete.

Wer vertritt Motsi Mabuse bei „Let’s Dance“? Es ist nicht das erste Mal, dass Motsi bei der „Let’s Dance“-Tour einige Termine auslassen muss. In der Vergangenheit sprang für sie mehrfach Isabel Edvardsson ein. Die Schwedin ist mehr als eine Notlösung. So war sie bereits in 13 Staffeln der RTL-Sendung als Profi-Tänzerin dabei und fungierte in Staffel drei – sowie bei der schwedischen Version der Show – auch als Jurorin. Allerdings fehlt Isabel Edvardsson bei der aktuellen RTL-Staffel auf dem Tanzparkett und lieferte die Begründung dafür bei Instagram: „Ich mache eine Pause.“ Die Schwedin brachte im April 2024 ihren dritten Sohn zur Welt und möchte die kostbare erste Zeit mit ihrem Filius nicht missen. Ob da genug Zeit bleibt, um neben Jorge González und Joachim Llambi in der „Let’s Dance“-Jury zu sitzen?