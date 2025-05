"Wilsberg – Mit allen Wassern gewaschen": Neuer Krimifall für Leonard Lansink und sein Team

Wohl kaum eine Ressource ist so lebens- und überlebenswichtig wie Wasser. Doch sie wird vielerorts immer knapper, und wie man das so kennt: Ist die Nachfrage größer als das Angebot, bahnt sich die Profitgier ihren Weg. Und die macht auch vor Mord nicht halt. Das hat man zuletzt zu einem ähnlichen Thema auch beim "Barcelona-Krimi" gelernt, und diesen Verdacht hegt auch Privatschnüffler Georg Wilsberg (Leonard Lansink) in "Wilsberg: Mit allen Wassern gewaschen" (am Samstagabend zur Primetime im ZDF und eine Woche vorab in der Mediathek).