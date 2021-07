Wandern im Allgäu: Routen, Touren und Ausstattung für den Urlaub

Die Region lässt sich in ihrer ganzen Vielfalt leicht über die Wege der "Wander-Trilogie" mit ihren insgesamt 53 Etappen erkunden. Das Weitwanderwegenetz vereint drei Höhenlagen und Landschaftsbilder sowie eine individuell wählbare Routenführung zu aussichtsreichen Wanderungen zwischen Berg und Tal. Auf 876 Kilometern erleben Aktivurlauber die landschaftliche Vielfalt – von der Hügellandschaft und den Terrassen über das Voralpenland bis ins Gebirge. Dabei steht nicht nur die Bewegung an frischer Bergluft im Vordergrund, sondern auch die Geschichten der Region. Entsprechend der Kultur, die der Aktivurlauber auf seiner Wanderung erlebt, wird die Wander-Trilogie in insgesamt neun sogenannte Trilogieräume eingeteilt. Die Glückswegebeispielsweise sind geprägt von Pfarrer Sebastian Kneipp, dessen Philosophie durch den Einklang von Körper und Geist geprägt ist. Wanderungen durch die Naturschatzkammernhingegen führen durch das Moor mit seinen tierischen und pflanzlichen Überlebenskünstlern.

In den Wasserreichenhaben Gletscher Spuren in Form von Schluchten, schroffen Klammen und Wasserfällen hinterlassen. Die Panorama-Logenbieten entlang der Tour schöne Aussichten und laden immer wieder zum Innehalten mit Ausblick ein. Der Verlauf der Wege stützt sich auf Partnerorte, wie Oberstdorf, Füssen oder Pfronten, die als Start- oder Zielort fungieren. Entlang der Wanderungen laden immer wieder Seen zur Abkühlung oder Hütten zur Einkehr. Ein guter Ausgangspunkt für mittelschwere oder leichte Wanderungen ist die kleine Marktgemeinde Oberstaufen am Fuße der Allgäuer Alpen. Als einer von zwei Orten in Deutschland erhielt Oberstaufen das Prädikat "Premium-Wander-Ort" und punktet mit erlebnisreichen Touren, wanderfreundlichen Gastgebern und geführten Wanderungen.Im Sommer locken die nahen Berge, Hügel, Wiesen und Schluchten zwischen 647 und 1834 Metern zu leichten Touren. Auf den Hausberg von Oberstaufen im Herzen des Nationalpark Nagelfluh geht es ganz bequem mit der Gondel. Mit seinen 1834 Metern ist der Hochgrat der höchste Berg im westlichen Allgäu, von der Bergstation und dem knapp 30 Gehminuten entfernten Gipfel haben Wanderer einen beeindruckenden Rundumblick. Vier Wanderwege sind in Oberstaufen vom Deutschen Wanderinstitut als Premium-Wanderwege ausgezeichnet worden: der Alpinweg "Luftiger Grat" am Hochgrat, sowie die Rundwege "Alpenfreiheit" und "Grenzenloser Weitblick" am Imberg und "Wildes Wasser" am Hündle.