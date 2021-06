Ferienwohnung im Allgäu: Wie finde ich die richtige?

Das Allgäu gehört zu den beliebtesten Ferienregionen in Deutschland und ist eine der Topadressen in Bayern. Nicht weit vom Bodensee gelegen, bietet die Region mit Städten wie Oberstdorf, Füssen, Bad Hindelang oder Oberstaufen im Sommer perfekte Möglichkeiten für einen erholsamen Urlaub. Zahlreiche Wander- und Radwege laden zu Aktivitäten im Freien ein. Das Allgäu gehört zum überwiegenden Teil zu Bayern. Einige Orte im Westen der Region zählen schon zu Baden-Württemberg. Besonders beliebt für den Urlaub im Sommer sind das Oberallgäu und das Unterallgäu.

Überall in der Region gibt es Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Hotels für jeden Geschmack. Selbst wer ein ganzes Haus mietet, muss nicht allzu tief in die Tasche greifen und kann günstig Urlaub machen.

Wo gibt es günstige Ferienwohnungen im Allgäu? Weil Reisende in diesem Sommer immer die Inzidenzwerte der Regionen Deutschlands im Blick haben sollten, verzichten viele Urlauber auf Hotels. Gefragt sind stattdessen Unterkünfte wie Ferienwohnungen. Und von denen gibt es im Allgäu mehr als genug. Da wird jeder fündig – ob im Oberallgäu oder im Unterallgäu. Wer eine Ferienwohnung mieten möchte, der kann das in vielen Fällen recht günstig tun.

Zu den beliebtesten Orten im Allgäu gehört zum Beispiel Oberstdorf. Der Ort im Oberallgäu ist vor allem bekannt für seine Skisprungschanzen. Doch auch im Sommer kann man dort viel erleben. Auf über 200 Kilometern erstrecken sich Wander- und Radwege. Einige Berge laden dazu ein, schöne Ausblicke zu genießen. Auch wer Wellness sucht, wird in Oberstdorf fündig. Der Bau einer großen Therme soll in diesem Jahr starten. Die Unterkünfte bieten kurze Wege zu beliebten Ausflugszielen.

Bezahlbare Ferienwohnungen findet man im Allgäu auch in Oberstaufen. Wie Oberstdorf zählt auch Oberstaufen zum Oberallgäu. Der Ort ist ein klassischer Ferienort vor alpiner Kulisse. Nicht weit entfernt liegt der Hochgrat. Der Berg ist 1834 Meter hoch und damit der höchste Berg der Gegend.

Stark nachgefragt sind auch Ferienwohnungen in Füssen. Die Stadt im Ostallgäu beheimatet unter anderem das Hohe Schloss. Dieses war einst Residenz der Fürstbischöfe von Augsburg. König Ludwigs II. Schloss Neuschwanstein ist das Markenzeichen der Region. Wer Urlaub in Füssen macht, sollte es besuchen. Es liegt nicht weit entfernt von Füssen und ist ein Touristenmagnet für ganz Bayern. Auch Schloss Hohenschwangau ist im Urlaub einen Besuch wert. In der Ferienwohnung kann man solche Ausflüge vorab perfekt planen.

In einem schönen Tal liegt Bad Hindelang. Auch dort stehen Ferienwohnungen als Unterkünfte in ausreichender Zahl zur Verfügung. Einst war der Ort mit seinen bunten Häusern bedeutend. Denn im 16. Jahrhundert ließen die Tiroler auf einer Straße, die durch den Ort führte, Salz bis zum Bodensee transportieren.

Darf ich meinen Hund mit in eine Ferienwohnung im Allgäu nehmen? Das Allgäu ist der ideale Ort, um auch seinen Hund mit in den Urlaub zu nehmen. Denn auf zahlreichen Wanderungen oder Ausflügen im Allgäu, wie zum Beispiel zum nahe gelegenen Bodensee, haben auch die Vierbeiner ihren Spaß. Doch erlaubt sind sie nicht in allen Unterkünften des Allgäus. Zwar spricht im Grunde nichts dagegen, seinen Hund mit in den Urlaub zu nehmen, doch sollte man sich vorher immer informieren, ob Vierbeiner in der gewählten Ferienwohnung auch erlaubt sind. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der ruft am besten den Besitzer der Wohnung im Allgäu vorab an. Verzichtet man darauf, kann man bei der Ankunft in der Wohnung unter Umständen eine böse Überraschung erleben.

Ebenfalls sollte man vorab abklären, ob es im Allgäu zum Beispiel Naturschutzgebiete gibt, in denen Hunde keinen Zutritt haben. Sind Hunde in der Ferienwohnung erlaubt, sollten Hundebesitzer sich auch darüber informieren, ob die Gegend bekannt ist für Tollwut oder Zecken, die dem Hund zusetzen können. Manche Vermieter von Wohnungen können darüber Auskunft geben. Das gilt übrigens auch, wenn man statt einer Wohnung gleich ein ganzes Haus mieten möchte. Auch in Ferienhäusern sind Hunde nicht immer erlaubt.

Wie familienfreundlich ist Urlaub in einer Ferienwohnung im Allgäu? Ferienwohnungen bieten viel Platz. Diese Art der Unterkunft ist perfekt für Familien. In einer Ferienwohnung braucht man sich nicht nach Frühstückszeiten zu richten. Außerdem ist man in einer Ferienwohnung unbeobachtet und kann sich frei fühlen. In einer Ferienwohnung lässt sich die Zeit besser planen. Auch Kindergeschrei stört in einer Ferienwohnung nur selten. Gleiches gilt für Ferienhäuser. Wer ein Haus mietet, der hat ebenfalls vier Wände für sich alleine. Sowohl in Ferienhäusern als auch in Ferienwohnungen ist man Selbstversorger. Schon deshalb sind Ferienhäuser und Ferienwohnungen zu empfehlen und oft günstig.

Im Allgäu wissen die Vermieter von Ferienwohnungen und Ferienhäusern, dass Familien gerne diese Art der Unterkunft wählen. Deshalb sind in vielen Ferienwohnungen und Ferienhäusern oft mehrere Schlafzimmer vorhanden. So hat jedes Familienmitglied in einer Ferienwohnung die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und wer in der Ferienwohnung oder dem Ferienhaus im Allgäu ein Beistellbett für die Kleinsten braucht, der kann das oftmals absprechen.

Wer bekommt die Allgäu-Walser-Card? Egal ob man sich für einen Urlaub in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus entscheidet, wer im Oberallgäu, im Kleinwalsertal oder im Westallgäu die schönsten Wochen des Jahres verbringt, erhält die Allgäu-Walser-Card. In jedem Ort kann man damit individuell besondere Leistungen genießen. Dazu gehören zum Beispiel kostenloses Parken oder die freie Nutzung von Bussen. Vergünstigungen gibt es damit im Allgäu auch bei zahlreichen Bergbahnen, in Schwimmbädern oder bei kulturellen Einrichtungen. So wird der Urlaub im Allgäu noch angenehmer und attraktiver. Die Gastgeber, darunter auch die Vermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen, händigen diese besondere Gästekarte an die Urlauber aus. Sie ist dabei kostenlos in der Miete für die Ferienwohnung oder einer anderen Unterkunft inbegriffen.

Wofür ist das Allgäu bekannt? Wer Urlaub im Allgäu macht, der informiert sich vorab zu Hause, was er vor Ort unternehmen kann. Zu den Höhepunkten des Allgäus gehört auf jeden Fall das Schloss Neuschwanstein, das im Ausland eines der Sinnbilder für Deutschland ist. Nicht weit entfernt liegt das Schloss Hohen Schwangau. Auch der Bodensee ist immer einen Beuch wert. Die Iller, der Rottachsee und der Forggensee laden ein, auch einmal das kühle Nass zu genießen. Relikte der letzten Eiszeit sind der Große Alpsee und der Hopfensee. Vor allem ist das Allgäu dafür bekannt, eine gute Mischung aus alpinem Gebirge und Flachland zu bieten. So kann man wunderbar wandern oder Radtouren unternehmen. Der Große Krottenkopf ist mit 2657 Metern Höhe der höchste Berg des Allgäus. Dort bietet die Region hochalpines Feeling.

Einer der bekanntesten Berge ist das Nebelhorn. Von dort starten viele Bergtouren. Wen es in luftige Höhen zieht, der nutzt am besten eine der zahlreichen Seilbahnen. Zu empfehlen ist auch der Besuch einer der vielen Almen im Allgäu. Da das Allgäu direkt an der Grenze zu Österreich liegt, können Urlauber auch einmal einen Ausflug in das benachbarte Ausland unternehmen. 2021 sollte man dabei jedoch beachten, dass bei der Einreise nach Österreich spezielle Bestimmungen hinsichtlich Corona herrschen. Über die können sich Reisende im Internet informieren.