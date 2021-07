Wellnesshotels im Allgäu: Worauf muss ich achten?

Menschen, die einen Wellnessurlaub genießen möchten, suchen zunächst einmal Erholung, Ruhe und eben "Wellness", was aus dem Englischen mit "Wohlbefinden" übersetzt werden kann. Wie der Aufenthalt in einem Wellnesshotel dann im Einzelnen aussehen kann, ist natürlich abhängig von der Buchung des passenden Hotels.

Das Allgäu als eine der wichtigsten Tourismus-Regionen Deutschlands wartet mit einer großen Auswahl passender Unterkünfte für Erholungssuchende auf. Gemeinsam haben diese Hotels schon einmal ihre Lage in einer der schönsten Naturlandschaften Deutschlands. Hier, in Bayern und Baden-Württemberg, ist eigentlich jeder Urlaub ein wenig "Wellness", denn das Allgäu verzaubert die Besucher aus nah und fern mit seinen Naturschönheiten, den gastfreundlichen Menschen und dem großen Angebot an unterschiedlichen Aufenthaltsformen: Soll es der Urlaub in der Natur sein? Oder doch eher ein Aufenthalt in einem klassischen Wellnesshotel mit Bad, Sauna und Spa? Egal, wie die Entscheidung aussieht, das Allgäu ist garantiert der richtige Sehnsuchtsort für einen Wellnessurlaub. Ob Kempten, Füssen, Oberstaufen, Memmingen, Isny, Wangen, Kaufbeuren, Marktoberdorf, Oberstdorf oder Pfronten – die schönsten Ortschaften des Allgäu bieten alle eine große Auswahl an Wellnesshotels.

Gibt es im Allgäu gute Wellnesshotels? Diese Frage ist mit einem eindeutigen "Ja" zu beantworten. Das Allgäu in Bayern bietet seinen Besuchern eine große Anzahl an hochwertigen Wellnesshotels, die auch regelmäßig in den gängigen Listen der besten deutschen Häuser auftauchen. Das Allgäu und Wellness, das sind zwei Begriffe, die einfach perfekt zusammen passen. Ein Grund dafür ist natürlich die einmalig schöne Natur der Region, die jedes Jahr Millionen von Touristen anlockt, und die bayerische Tradition der Gastfreundschaft. Dabei muss man jedoch unterscheiden zwischen „normalen“ Hotels mit einem Wellnessbereich und hochprofessionellen Wellnesshotels, deren Pro-Nacht-Preise mitunter sehr hoch sein können. So sagt Barbara Weißinger von der Allgäu GmbH aus Kempten auf der eigenen Homepage www.allgaeu.de/wellness: "Duftende Kräuterwiesen, kristallklare Seen, sanfte Hügel und die frische Bergluft laden zum Entspannen ein. Die gesunde Allgäuer Küche zum Genießen. Die Kraft der alpinen Natur spüren, wirkungsvolle Allgäuer Heilmittel für sich entdecken, sich rundum glücklich fühlen – das ist Alpenwellness Allgäu."

Im Allgäu gibt es viele Angebote zum Entspannen, Wohlfühlen und Kraft tanken. Nicht umsonst heißt es auch "Gesundheitsregion Allgäu". Dabei ist es ganz einfach, im Allgäu etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Die heilende Kraft der Natur ist hier allgegenwärtig. Duftende Kräuterwiesen, kristallklare Seen und die frische Bergluft sorgen für Entspannung pur.

Wie finde ich ein gutes Wellnesshotel im Allgäu? Die Suche nach einem guten Wellnesshotel ist auf ganz unterschiedliche Weise möglich. Per Mausklick im Internet oder im persönlichen Beratungsgespräch im Reisebüro. Doch egal, wie die Suche nun erfolgt, wichtig ist es, sich darüber klar zu werden, wie der Wellnessurlaub aussehen soll. Diese Frage ist wichtig, um das passende Wellnesshotel zu finden. Denn jedes Wellnesshotel hat seine eigenen ganz bestimmten Angebote und Regeln, damit sich auch jeder Gast wohlfühlen kann. Deshalb ist eine vorherige Kontaktaufnahme mit den Hotelbetreibern äußerst wichtig. Nur so können Urlauber sicher sein, das für sie perfekte Angebot zu finden. Denn Fragen nach den Regeln im Saunabereich, der Kinderfreundlichkeit des Hotels, Angebote für Menschen mit Handicap, Anwendungen für Schwangere, Massagen, Sport-Angebote sind sehr wichtig. Das Angebot im Allgäu ist dabei enorm groß und für jeden Urlaubswunsch ist da garantiert etwas dabei.

Worauf muss ich bei Wellnesshotels im Allgäu achten? Ein Wellnessurlaub in Bayern kann etwas ganz besonderes werden. Ob ein Wellnesshotel mit vier Sternen, ein Luxus Wellness Ressort oder ein einfacheres, aber solides Hotel, im Freistaat und besonders im Allgäu können Urlauber in jeder Kategorie das richtige Angebot für sich finden. Ob mitten im Ort, umgeben von der typisch bayerischen Natur mit Blick auf das Alpenpanorama, das Allgäu ist die perfekte Region für einen Wellnessurlaub. Trotzdem sollten sich die Urlauber vor der Buchung ihres Hotels im Klaren darüber sein, welche Art von Urlaub sie haben möchten. So liegen viele Wellnesshotels in direkter Nähe zu Rad- und Wanderwegen, um die Natur im Allgäu auch per Fuß oder Rad genießen zu können. Urlauber, die ausschließlich im Hotel bleiben möchten, um ausgiebigst die Sauna oder die eigenen Bäder zu nutzen, können dies natürlich eher vernachlässigen.

Viele Hotels im Allgäu bieten jedoch neben den "normalen" Angeboten auch spezifische Gesundheitsthemen an. So gibt es Wellnesshotels mit Spa, Thermalbadelandschaften oder Salzgrotten. Dort gibt es neben den gesundheitlichen häufig auch Beauty-Angebote.