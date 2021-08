Sehenswürdigkeiten im Allgäu: Diese Ausflugsziele lohnen sich

Das Allgäu ist ein beliebtes Urlaubsziel. Kein Wunder, denn die Region in Bayern, Baden-Württemberg und Österreich bietet eine Reihe Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten für die ganze Familie. Ein Reiseführer zu den schönsten Orten im Allgäu.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es für Urlauber im Allgäu zu entdecken? Die Fülle an sehenswerten Ausflugszielen im Allgäu ist groß. Die Region, die Bayerisch-Schwaben, den Landkreis Oberallgäu, Teile des Voralpenraums und des Landkreises Ostallgäu sowie des Landkreises Ravensburg im Bundesland Baden-Württemberg umfasst, ist daher bei Urlaubern beliebt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten liegen in den Allgäuer Alpen. Wer zum Skifahren oder Wandern anreist, ist hier gut aufgehoben. Das Wechselspiel von Berg, Wald und See macht den Reiz dieser besonderen Landschaft aus. Das östlich gelegene Ammergebirge und der Bregenzerwald im Westen der Region zählen ebenfalls zu den schönsten Orten im Allgäu.

Sehenswürdigkeiten für Kultur-Interessierte im Allgäu Die größte Stadt im Allgäu ist Kempten im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Dank ihrer zentralen Lage kann man von hier aus jeden anderen Ort im Allgäu mit dem Auto innerhalb von rund 45 Minuten erreichen. Kempten selbst ist aber auch einen Ausflug wert, denn die Stadt ist eine der ältesten Städte Deutschlands. Sie wurde im Jahr 18 nach Christus zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Kultur-Interessierte werden ihre Freude an Kempten haben: In der Stadt sind neben Romantik, Barock, Gotik und Renaissance auch moderne Architekturelemente vertreten. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Burghalde mit dem Allgäuer Burgenmuseum, der Freilichtbühne und dem Duftgarten, das historische Rathaus und die ehemalige Fürstäbtliche Residenz mit Hofgarten und Orangerie. Ein moderneres Gebäude, das das Stadtbild prägt, ist der 13-stöckige Allgäu Tower mit seiner spiegelnden Glasfassade. Der Rathausplatz und das Schlössle, in dem sich Geschäfte und Wohnungen befinden, laden zudem zum entspannten Bummeln ein. Wer gerne ins Museum geht, kann zum Beispiel eine Eintrittskarte für das Alpin-Museum oder das Allgäu-Museum in Kempten lösen. Mehr über die verschiedenen Burgen im Allgäu und ihre Bauweisen erfahren die Besucher außerdem im Burgen-Museum in Kempten.

Ein weiteres Highlight für Kultur-Interessierte ist die Burgruine Burg Ehrenberg am Nordrand der Lechtaler Alpen. Die Höhenburg auf einem Berg bei Reutte zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Allgäu und gilt als eine der schönsten Burgen in Deutschland. Sie bildet den Mittelpunkt einer größeren Anlage, früher war diese eine Zollstation. Wer lieber ein Schloss in seinem Allgäu-Urlaub besichtigen will, ist in der oberbayerischen Gemeinde Ettal im Süden Bayerns gut aufgehoben. Dort befindet sich die "Königliche Villa" Schloss Linderhof, die vom bayerischen Märchenkönig Ludwig II. errichtet worden ist. Das Schloss im Stil des Neorokoko wurde in mehreren Abschnitten zwischen den Jahren 1870 und 1886 gebaut. Es ist neben dem Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau das kleinste der drei Schlösser in den Ammergauer Alpen. Die Innenräume sind jedoch nicht minder prunkvoll gestaltet.

Sehenswürdigkeiten im Allgäu für Natur-Liebhaber Für Freunde von spektakulären Landschaften, hohen Bergen und klaren Seen hält die Urlaubsregion Allgäu ebenfalls einige Sehenswürdigkeiten bereit. Wer gerne inmitten schöner Natur wandert, wird sicherlich Oberstaufen südwestlich von Kempten mögen. Der Urlaubsort ist nicht nur für seine zahlreichen guten Hotels bekannt, sondern beherbergt auch das einzige deutsche Schroth-Heilbad. Erholungssuchende werden das große Angebot an Entgiftungs- und Selbstheilungskuren zu schätzen wissen. Auch im Winter ist Oberstaufen einen Ausflug wert – auf Skifahrer und Schneeschuhwanderer warten tolle Loipen und Winterwanderwege.

Weitere Attraktionen warten nördlich von Oberstaufen im Westallgäu. Dort befindet sich der Eistobel, eine eindrucksvolle Schlucht. Der Fluss Obere Argen fließt über mehrere Wasserfälle hinab ins Tal. Im Winter gefriert er oft monatelang – ein besonderes Natur-Schauspiel, das jedoch nicht so gut besichtigt werden kann, da im Winter der Weg durch die Schlucht geschlossen bleibt.

Welche Ausflugsziele im Allgäu eignen sich für Familien? Damit sich das Kind nicht langweilt, sollten Eltern vor ihrem Urlaub mit der Hilfe eines Reiseführers nach kindgerechten Freizeittipps und Sehenswürdigkeiten recherchieren. So bietet sich zum Beispiel ein Ausflug in den Reptilien-Zoo in Scheidegg an. Kröten, Schlangen, Krokodile, Warane, Frösche, Spinnen, Skorpione und viele weitere Arten warten auf die großen und kleinen Besucher. Es werden regelmäßig Führungen angeboten, im Restaurant kann auch zu Mittag gegessen werden. In den Wintermonaten Dezember und Januar hat der Zoo geschlossen.

Ein weiteres Urlaubs-Highlight fürs Kind ist ein Besuch im Ravensburger Spieleland. Der Freizeitpark, der auch als „größtes Spielzimmer der Welt“ bezeichnet werden kann, erweckt viele beliebte Spiele zum Leben, darunter „Das Verrückte Labyrinth“ oder „Das Nilpferd in der Achterbahn“. Vom Baggerfahren bis hin zur Schlauchboot-Tour ist hier alles möglich. Im Entdeckerland mit Rutschen wird sich so manch Erwachsener wünschen, er wäre noch ein Kind.

Sieben Orte im Allgäu, die man gesehen haben sollte • Die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau: Vor den Toren der Stadt Füssen befinden sich gleich zwei Schlösser, die der berühmte Märchenkönig Ludwig II. erbaut hat. Am bekanntesten ist wohl Schloss Neuschwanstein, das jährlich rund zwei Millionen Besucher anlockt. Aber auch das kleinere Schloss Hohenschwangau an den Ufern des Alpsees ist sehr sehenswert.

• Der Allgäu Skyline Park in Bad Wörishofen: Wer Urlaub mit Kind macht, ist in diesem Freizeitpark in Bayern gut aufgehoben. Achterbahnen, ein Streichelzoo und ein Höhenkarussell sorgen unter anderem für Abwechslung.

• Der Forggensee: Weniger actionreich, dafür aber einer der schönsten Orte in der Region ist der Forggensee bei Füssen. Der Stausee ist der größte See des Allgäus. Im Sommer zieht er viele Wassersportler an. Erholungssuchende können am See liegen oder sogar in ihm baden.

• Der Allgäu Skywalk in Scheidegg: In bis zu 30 Meter Höhe von Baum zu Baum wandern - der Allgäu Skywalk macht es möglich. Highlight des Erlebnisparks ist der 500 Meter lange Baumwipfelpfad.

• Die Breitachklamm in Oberstdorf: Wer eine Wanderung durch die Berg-Welt von Oberstdorf unternimmt, sollte die Breitachklamm nicht auslassen. Sie ist die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas.

• Der Lechfall bei Füssen: Der Lechfall am südlichen Stadtrand von Füssen ist zwar ein künstlicher Wasserfall, jedoch führt er mehr Wasser als seine natürlichen Kollegen. Daher ist er zu einem beliebten Ausflugsziel geworden.