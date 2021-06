Skywalk Allgäu – Walderlebniswelt mit Bodensee-Blick

Durch die Baumkronen flanieren und Panoramablicke genießen – das bietet der hochmoderne und barrierefreie Skywalk Allgäu. Der Naturerlebnispark zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen im Allgäu. Der hochmoderne Baumwipfelpfad ist harmonisch in die Waldlandschaft integriert und bietet einzigartige Ausblicke in die Bergwelt des Allgäu und über den Bodensee.

Wie sieht der Skywalk aus? Der Skywalk Allgäu ist ein 540 Meter langer Baumwipfelpfad in Scheidegg im Westallgäu, der in einer Höhe zwischen 15 und 30 m durch die Baumwipfel führt. Die besondere Hängebrückenkonstruktion wird von einzelnen Stahlmasten getragen, die parallel zu den Bäumen im Boden verankert sind. Die Wege zwischen den Masten sind freischwebend, so dass der gesamte Baumkronenpfad stets in Bewegung ist. Im Zentrum des Rundkurses befindet sich ein 40 Meter hoher Turm, von dem Ausflügler einen Panoramablick auf die Alpen und den Bodensee genießen. Auch der Wald zeigt sich von oben aus einer ganz anderen Perspektive.

Erreichbar ist die Aussichtsplattform über eine Treppe oder einen gläsernen Aufzug im Turm, so dass der Baumwipfelpfad auch für Menschen mit Einschränkungen oder Familien mit Kindern zugänglich ist. Der gesamte Höhenweg ist aufgrund seiner Breite ebenfalls barrierefrei und eignet sich daher für einen vielfältigen Ausflug mit der ganzen Familie. Für Abenteuerlustige gibt es am Skywalk Allgäu noch eine besondere Alternative: Sie verlassen den Pfad nicht über die Treppen oder den Aufzug, sondern über einen interaktiven Pfad mit Wackelbrücken in 15 Metern Höhe und abgedunkelten Röhrenrutschen.

Warum wurde der Skywalk gebaut? Scheidegg im Westallgäu zählt zu den sonnigsten Orten der Region und liegt auf einem Hochplateau über dem Bodensee im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Landschaften sind hier besonders vielfältig und reichen von schneebedeckten Gipfeln über typische Allgäuer Bergtäler und idyllische Ortschaften im alpenländischen Baustil bis hin zum Bodensee.

Seit 2010 ist der heilklimatische Kurort Scheidegg um eine Attraktion reicher: Seither windet sich die außergewöhnliche Hängebrückenkonstruktion des Skywalk Allgäu in filigraner Form durch den Wald und ermöglicht es den Besuchern, zwischen den Baumspitzen zu spazieren und die alpenländische Natur sowie den Bodensee aus großer Höhe zu erleben. Der Skywalk wurde errichtet, um der Region Scheidegg einen weiteren touristischen Anziehungspunkt zu verschaffen. Besucher sollen hier den Kosmos „Wald“ aus verschiedenen Perspektiven kennen und schätzen lernen. Daher gibt es neben dem Skywalk Allgäu auch weitere Angebote im Wald, wie Waldbaden, Naturerlebnispfade, einen Streichelzoo und einen Abenteuerspielplatz.

Was kann man im Skywalk Allgäu unternehmen? Das Gelände des Naturerlebnisparks umfasst rund 60.000 Quadratmeter, von denen circa 75 Prozent bewaldet sind. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Plenterwald, also einen bewirtschafteten Hochwald, der Bäume aller Altersklassen umfasst. Rund um den Skywalk Allgäu wachsen über 30 verschiedene Baumarten, besonders häufig tritt die Weißtanne auf. Dieser Plenterwald ist der größte Schatz des Skywalk Allgäu Parks, der intensiv beobachtet und gepflegt wird.

Jedes Jahr besuchen rund 170.000 Menschen den Skywalk Allgäu Naturerlebnispark. Im Preis für den Naturerlebnispark sind bereits alle Attraktionen enthalten, Tickets für Erwachsene und Kinder oder Familienkarten sind auch online erhältlich. Der Höhepunkt ist der 540 Meter lange Baumwipfelpfad mit seinem 40 Meter hohen Aussichtsturm. Von hier aus lassen sich die Bäume aus großer Höhe erkunden. Seit dem Bau des Baumwipfelpfads im Jahr 2010 kamen weitere Attraktionen hinzu, die größtenteils aus Naturmaterialien errichtet wurden. So locken am Boden zwei spannende Naturerlebnispfade mit Informationstafeln, die Wissenswerten rund um die Welt des Waldes vermitteln. Für Kinder gibt es Stationen mit Waldspielen, wie Tannenzapfenschleudern oder Quizfragen. Einer der beiden Wege ist zudem mit einer natürlich befestigten Schicht ausgestattet und auch mit Kinderwagen und Rollstühlen befahrbar.

Darüber hinaus gibt es einen Barfußpfad mit verschiedenen Materialien, einen großen Abenteuerspielplatz für Kinder und einen abwechslungsreichen Geschicklichkeitsparcours für Erwachsene und Jugendliche. Wer im Skywalk Allgäu Park lieber entspannen möchte, genießt auf den großen Ruheliegen den Ausblick in die Alpen und zum Bodensee oder lässt sich in der Netzschaukel wiegen. Für Abstand vom Alltag sorgt ein ausgiebiges Waldbad. Bei dieser Entspannungsmethode ganz ohne Wasser werden die Sinne bewusst aktiviert.

Was heißt Skywalk? Der Name des Naturerlebnisparks wurde nicht zufällig gewählt, denn im Skywalk Allgäu in Scheidegg kommen Besucher dem Himmel – auf Englisch „sky“ – etwas näher. Zum einen liegt das Gelände des Parks bereits auf einer Höhe von rund 1000 Metern über dem Meeresspiegel. Weiterhin vermittelt der Baumwipfelpfad manchen Besuchern das Gefühl, als würden sie durch den Himmel gehen – also skywalken. Das erklärt sich durch den außergewöhnlichen Panoramablick, aber auch durch die filigrane Bauweise des Skywalks.