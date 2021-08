Urlaub im Hotel im Allgäu: Reise-Tipps für Hotelurlauber

Die Arten der Unterbringung sind im Allgäu immer davon abhängig, welche Art von Urlaub man geplant hat. Wellness, Familienurlaub, Wanderurlaub, Skiurlaub oder Urlaub auf dem Bauernhof – die Möglichkeiten sind in der beliebten Urlaubsregion im Süden Deutschlands sehr vielfältig.

Wann bietet sich ein Hotel-Urlaub im Allgäu an? Ein Urlaub im Allgäu bietet sich eigentlich immer an. Die Region ist bekannt für ihre tollen Landschaften, außergewöhnlich gastfreundlichen Menschen und die leckere, süddeutsche Küche. Hotels sind für jeden Urlauber passend, ob er nun in Baden-Württemberg, Bayern, in Oberstaufen, Füssen oder an anderen Orten im Allgäu Urlaub macht. Das Angebot an passenden Hotels ist im Allgäu sehr groß. Um eine gute Übersicht zu bekommen, kann man entweder direkt im Reisebüro ein Beratungsgespräch führen, oder auf den allgemein bekannten Tourismus-Portalen im Internet selbst auf die Suche gehen. Ersteres ist natürlich mit einer höheren Kompetenz verbunden, bei Zweitem kann natürlich auf das ein oder andere Schnäppchen gehofft werden. Aber egal, wie man sich als Urlauber auch entscheidet, vorher muss man sich bewusst sein, welche Art von Urlaub man machen möchte.

So ist die Wahl des Hotels natürlich abhängig von diversen Faktoren. Wie viele Urlauber nehmen teil? Bietet sich eine Vollversorgung in Form der Vollpension an? Reicht Halbpension? Reicht nur Frühstück? Ist das Hotel ruhig gelegen? Ist es inmitten der Natur oder in einem der schönen, idyllischen Städtchen und Dörfer des Allgäu? Soll es ein Ressort sein? Wie sieht der Wellness-Bereich des Hotels aus? Ist es ein Wellnesshotel? Gibt es ein Spa? Wie groß sind die Zimmer? Reist man mit Familie an und benötigt mehrere Zimmer? Gibt es ein angeschlossenes, gutes Restaurant? Wie gut kann man im Hotel entspannen und seine Ruhe genießen? Ist es eher für einen Aktivurlaub geeignet? Aber egal, wie und wofür man sich entscheidet, die Region Allgäu bietet garantiert das passende Angebot an Hotels.

Welche Regionen eignen sich für einen Hotel-Urlaub im Allgäu im Sommer? Das Allgäu ist die südlichste Region Deutschlands. Hier im Süden Bayerns und Baden-Württembergs ist eine der schönsten deutschen Ferienlandschaften zu finden. Neben der wunderschönen Natur mit Wander- und Skigebieten, gibt es vielfältige Ausflugsziele und attraktive Sehenswürdigkeiten. Das Allgäu unterteilt sich in vier Regionen: das Ostallgäu, das Oberallgäu, das Unterallgäu und das Westallgäu. Dabei ist der Süden des Allgäu sehr alpin und bildet mit dem Hauptkamm der Allgäuer Alpen die Grenze zum Nachbarland Österreich. Der Osten und Westen des Allgäus gehen über in das Ammergebirge, die Allgäuer Alpen und den Bregenzerwald. Aufgrund der fließenden Grenzen der Region ist es manchmal recht schwierig, zu definieren, was jetzt noch dazu zählt, und was nicht.

Für einen Sommerurlaub eignen sich eigentlich alle vier Regionen des Allgäu. So kann ausgiebig gewandert werden, es gibt zahlreiche Seen, die so etwas wie "maritimes" Flair inmitten der Voralpen bieten, und auch Freunde der Natur und der Kräuterheilkunde sind hier im äußersten Süden Deutschlands garantiert gut aufgehoben. Denn nicht umsonst wird das Allgäu auch als das "Kräuterland Deutschlands" bezeichnet. Die schier endlose Zahl an Almwiesen und Naturlandschaften, die noch urwüchsig und naturbelassen sind, bieten viel Platz für Heilpflanzen und Wildkräuter. Viele Ortschaften bezeichnen sich auch als Kräuterdörfer und bieten interessierten Urlaubern Angebote rund um das Thema "Kräuter" an.

Freunde der alpinen Welt, die auch im Sommer Spaß an der Bergwelt haben, finden im Allgäu ebenfalls perfekte Rahmenbedingungen. Hier bietet sich vor allem der bekannte Wintersportort Oberstdorf an. Die zehn höchsten Gipfel der Allgäuer Alpen liegen nämlich rund um die Gemeinde und sind entweder Teil des zentralen Hauptkamms der Allgäuer Alpen oder gehören zur Hornbachkette, die grenzübergreifend in das Gebiet der Tiroler Alpen übergeht. Hier befindet sich auch der höchste Berg der Allgäuer Alpen, der Große Krottenkopf mit 2.657 Metern Höhe. Noch bekannter als der Große Krottenkopf ist aber das Nebelhorn.

Die Allgäuer Bergwelt verfügt dabei über ein riesiges Netz an Wanderwegen und Radstrecken. Besonders heraus sticht dabei das Fernwanderwegenetz Wandertrilogie Allgäu, das über 876 Kilometer Strecken bietet, die sich über drei Höhenebenen erstrecken. Ebenfalls interessant ist der Panoramarundwanderweg Hörnertour, der über die Hörnergruppe im Oberallgäu führt. Die Aussicht auf die gewaltige Bergkulisse ist wirklich einzigartig und macht die Tour auch so beliebt. Da der Wanderweg recht einfach zu laufen ist, eignet er sich auch für die ganze Familie. Kletterfreunde sind ebenfalls im Allgäu herzlich willkommen. Hier gibt es unzählige Kletterregionen mit Routen in allen Schwierigkeitsgraden.

Der weltweit bekannteste Ort im Allgäu ist aber ohne Diskussion Schloss Neuschwanstein, das von König Ludwig II., dem "Märchenkönig" in Auftrag gegeben wurde. Es gehört heute zu den meist besuchten Orten Deutschlands und Europas. Ebenso interessant wie Ludwigs Märchenschloss ist das Königsschloss Hohenschwangau. Beide Schlösser befinden sich in der Nähe von Füssen. Ebenfalls ein Muss für Touristen ist Deutschlands höchstgelegene Burgruine Falkenstein bei Pfronten. Zu den touristischen Attraktionen zählen auch die vielen kleinen Orte im Allgäu, die sich ihren mittelalterlichen Charakter bewahren konnten. Das Allgäu bietet reizvolle Innenstädte, historische Plätze, verwinkelte Gassen, sakrale Bauwerke und denkwürdige Sehenswürdigkeiten, die alle Allgäuer Geschichte atmen. Nicht umsonst liegt die Stadt Kempten im Allgäu, die auf 2000 Jahre Geschichte zurückblicken kann und als älteste schriftlich nachgewiesene Stadt Deutschlands gilt.

Auch der Bodensee liegt teilweise im Allgäu, hier ist besonders die berühmte Inselstadt Lindau reizvoll. Neben dem Bodensee sind es die vielen kleineren und größeren Seen, die das Allgäu zu einem wahren Bade- und Wassersportparadies machen. Es wird auch als "Land der Seen" bezeichnet. Im Westen ragt der bekannte Bodensee ins Allgäu hinein. Neben dem größten See Deutschlands gibt es über 100 weitere Seen, Weiher, Flüsse und Bäche im ganzen Ferienland Allgäu. Zu den bedeutenderen gehören bei Immenstadt der große und kleine Alpsee und der Hopfensee im Ostallgäu. Daneben gibt es noch einige künstlich angelegte größere Seen, wie den Forggensee, den Rottachsee und den Grüntensee.

In welchen Hotels im Allgäu kommt man im Winter gut unter? Der Winterurlaub im Allgäu unterscheidet sich natürlich grundlegend vom Sommerurlaub. Wer einen Skiurlaub plant, ist hier aber auch genau richtig: Pisten, Loipen, Hütten und der schöne Blick auf die weißen Alpen garantieren einen traumhaften Winterurlaub im Allgäu. Wer Ski fahren möchte, sollte sich am besten eines der vielen Skihotels aussuchen, die es im alpinen Allgäu gibt.

Was ist beim Familienurlaub im Hotel im Allgäu zu beachten? Wer mit der Familie einen Winterurlaub im Allgäu plant, sollte genau prüfen, wie familien- und kinderfreundlich die Hotels sind. Dafür reicht häufig ein Blick auf die Homepage. Bieten die Hotels eine gute Transparenz, werden Bewertungen von Gästen angezeigt, aus denen man schließen kann, wie passend die Angebote sind? Ein persönlicher Anruf vor Ort hilft auch meistens weiter. So kann man einen ersten Eindruck vom Service und der Freundlichkeit des Hotel-Personals erhalten. Zudem können direkt Fragen gestellt werden, wie es mit den Angeboten für Familien aussieht, welche Attraktionen die Region bietet und wie die Anfahrt gestaltet werden kann. Auch Fragen nach dem W-Lan für die elektronischen Geräte der Kinder sind meist von Vorteil, um den dann vorprogrammierten Familienstreit zu verhindern. Auch die Angebote des Restaurants sollten vorher abgefragt werden, hier sind für Familien Buffets von Vorteil. Auch das Wellnesshotel bietet häufig auch gute Angebote für Familien an.