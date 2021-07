Urlaub im Allgäu: Infos und Tipps

Egal, ob Wanderurlaub, Kurzurlaub übers verlängerte Wochenende oder doch als Familienurlaub im Sommer oder Winter: Urlaub im Allgäu ist immer eine gute Idee. Die Region bietet herrliche Natur, tolle Wander-Routen und Möglichkeiten für Bauernhofurlaub für die ganze Familie. Lesen Sie im Folgenden, was Sie für Ihren Urlaub wissen sollten.

Wo kann man im Allgäu Urlaub machen? Wer eine Unterkunft im Allgäu sucht, hat nicht nur die Qual der Wahl, sondern auch eine recht weitläufige Region mit zahlreichen Ferienwohnungs-, Hotel- und Ferienhaus-Anbietern zur Verfügung. Geografisch eingrenzen lässt sich das Allgäu dabei gar nicht mal so einfach. Zur beliebten Urlaubs-Region gehört auf jeden Fall der südlichste Endteil von Bayerisch-Schwaben im Bundesland Bayern. Der Landkreis Oberallgäu, kleinere Teile des Voralpenraums sowie Teile des Landkreises Ostallgäu werden ebenfalls miteingerechnet. Der Landkreis Ravensburg im Bundesland Baden-Württemberg gehört genauso zum Allgäu wie der Landkreis Lindau in Bayern. Die Allgäuer Alpen im Südlichen Allgäu eignen sich ebenfalls für den Urlaub, auch wenn sie zur Hälfte auf österreichischem Gebiet liegen.

Das ursprüngliche Allgäu bezeichnet einen schmalen Streifen, der sich südlich von Kempten über Oberstaufen, Scheidegg und Oberstdorf nach Bad Hindeland erstreckt. Die beliebte Urlaubs-Region wartet mit zahlreichen Unterkunft-Varianten auf: Eine Ferienwohnung direkt am Berg oder sogar auf dem Berg, ein Bauernhof im Tal oder ein Hotel mitten im Wander-Paradies lassen Ihren Urlaub zu einem besonderen Erlebnis werden. Wer Natur genießen und auf Tuchfühlung mit Wald, Wiese und Tier gehen möchte, ist im Allgäu genau richtig.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Was spricht für einen Urlaub im Allgäu? Das Allgäu ist das ganze Jahr über ein tolles Reiseziel, nicht nur für die Familie. Wer Natur erleben und viel wandern möchte, ist in der Region genauso gut aufgehoben wie Ski-Urlauber im Winter, die im Skigebiet die Pisten unsicher machen wollen. Bad Hindelang sei an dieser Stelle genauso genannt wie natürlich das Areal um Oberstdorf herum. Auch die COVID-19-Pandemie konnte dem Allgäu in seiner Beliebtheit als Feriengebiet nichts anhaben. Als innerdeutsches Ziel ist es für den Familienurlaub nach wie vor beliebt, nicht zuletzt auch wegen der zahlreichen Allgäuer Bauernhöfe, die sich zum Teil als Familienhotel buchen lassen und mitten in herrlicher Landschaft liegen.

Wo können Familien im Allgäu Urlaub machen? Ihr Kind wollte schon immer mal eine Kuh kuscheln? Dann ist Bauernhofurlaub für die ganze Familie genau das Richtige. Kinder erleben auf dem Bauernhof hautnah, welche Arbeiten auf einem Hof so anfallen und welche Bedürfnisse welches Tier hat. Und das Beste? Oft kann das Kind beim Bauernhofurlaub mithelfen. Das Frühstück schmeckt doch gleich viel besser, wenn man weiß, wie die Kuh auf dem Hof lebt. Eine Alternative zum Ferienhof ist für den Familienurlaub eine Ferienwohnung. In einer Unterkunft mit Selbstversorgung ist man gerade mit Kindern unabhängiger und kann den Tag freier gestalten als in einem Hotel.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es im Allgäu? Gerade diejenigen, die mit Kind verreisen, wissen, wie wichtig Erlebnisse und Abwechslung für einen gelungenen Familienurlaub sind. Zum Glück gibt es als Gast im Allgäu jede Menge Sehenswürdigkeiten zu entdecken:

• Kempten: Kempten ist die größte Stadt im Allgäu und gehört zu den wichtigsten Reisezielen in der Region, nicht zuletzt wegen seiner zentralen Lage. Wer hier ein Hotel oder eine Ferienwohnung bucht, hat den Vorteil, dass alle anderen Orte im Allgäu innerhalb von 45 Minuten mit dem Auto erreicht werden. Aber Kempten ist nicht nur als Dreh- und Angelpunkt beliebt, die Stadt hat auch selbst viel zu bieten. Sie ist eine der ältesten Städte Deutschlands, erstmals wurde sie im Jahr 18 nach Christus urkundlich erwähnt.

• Kleinwalsertal: Nicht in Deutschland, dafür aber nur über eine Straße vom bayerischen Oberstdorf aus zu erreichen, ist das Kleinwalsertal in den Allgäuer Alpen im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Das malerische Tal bietet für den Winter Skigebiete und zahlreiche Wanderwege zu den Berg-Gipfeln.

• Allgäuer Seenland: Familien sind auch in der Ferienregion Allgäuer Seenland gut aufgehoben. Die vier Gemeinden Sulzberg, Weitnau, Waltenhofen und Buchenberg bilden den "Gürtel" im Süden von Kempten. Naturseen wie der Niedersonthofener See oder der Sulzberger See laden unter anderem zum Baden, Segeln und Entspannen ein. Urlaub auf dem Ferienhof wird in der Gegend häufig angeboten.

• Buchenegger Wasserfälle: Ein Ausflug zu den Buchenegger Wasserfällen lohnt sich ebenfalls. Sie befinden sich im bayerischen Oberstaufen zwischen dem Bodensee und dem Illertal. Sie gehören zum Geopark West Allgäu.

• Erlebnisbad Aquaria: Wer nach einem Tagesausflugsziel für die ganze Familie sucht, an dem auch das Kind Spaß hat, ist im Erlebnisbad Aquaria in Oberstaufen an der richtigen Adresse. Erwachsene können eine kleine Auszeit in der Sauna genießen, als Kind hat man wahrscheinlich eher Spaß im großen Wasserbecken oder auf der Rutsche.