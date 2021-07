Urlaub im Ferienhaus im Allgäu: Worauf Sie achten sollten

Klare Luft, saftig grüne Wiesen, das Berg-Panorama im Hintergrund: Das Allgäu ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland. Millionen Touristen aus dem In- und Ausland verleben hier jedes Jahr ihre Ferien und wählen zwischen den vielen Aufenthaltsmöglichkeiten beziehungsweise Unterkünften aus, die es gibt. Eine attraktive Möglichkeit ist dabei – neben der Ferienwohnung – ein Ferienhaus im Allgäu.

Ein Ferienhaus kann man mieten, um einen unvergesslichen Urlaub im Süden Deutschlands zu verbringen. Ein besonderer Vorteil eines Hauses ist der Platz, den die Urlauber haben. Besonders für einen Urlaub mit der Familie bieten sich Ferienhäuser und Ferienwohnungen an. Im Allgäu gibt es ein großes Angebot an Ferienwohnungen und -häusern, die der ganzen Familie viel Platz bieten. Vor Ort sorgen zahlreiche Ausflugsziele und Freizeitangebote für Abwechslung bei jedem Wetter.

Wo finde ich ein Ferienhaus im Allgäu? Jede Region des Allgäus bietet Ferienhäuser und Ferienwohnungen an. Ob im Oberallgäu, in den Allgäuer Alpen, am See, am Berg, in Oberstdorf oder Alpe - die Möglichkeiten für ein Haus oder eine Wohnung sind vielfältig. Eine gute Übersicht und Hilfe bei der Auswahl der passenden Unterkunft bietet natürlich das Reisebüro. Hier können sich die Urlauber von Experten beraten lassen, um das geeignete Haus oder die geeignete Ferienwohnung zu finden. Dabei können auch individuelle Wünsche direkt vor Ort mit den Mitarbeitern besprochen werden. Etwa, ob das Haus barrierefrei ist, ob es Angebote für Kinder gibt, wie die Infrastruktur vor Ort ist, wie das Freizeitangebot aussieht, ist der ÖVPN eine gute Alternative zum eigenen Wagen, gibt es W-Lan, sind Tiere vor Ort erlaubt? All dies kann im Reisebüro sofort geklärt werden. Zudem sollten sich die Kunden hier auch nicht scheuen, ihre preislichen Vorstellungen klar und deutlich zu nennen, damit es keine bösen Überraschungen gibt. All diese Fragen helfen dabei, die Suche nach dem perfekten Ferienhaus Schritt für Schritt zu verfeinern.

Wer sich den Schritt ins Reisebüro sparen möchte, kann auch auf diversen Internet-Portale nach einem geeigneten Haus suchen. Hier können die Kunden sogar auf das ein oder andere Schnäppchen hoffen. Doch Vorsicht! Häufig scheint diese Möglichkeit bequemer zu sein, doch nicht selten bleiben beim unpersönlichen Kontakt per Computer Fragen offen, die sich erst vor Ort klären lassen und manchmal zum Problem werden können. Deshalb sollten Urlauber, die über das Internet suchen, unbedingt den Kontakt zum Anbieter suchen, um alle Unklarheiten auszuräumen. Wichtig ist bei der Internetsuche der Blick auf die Fotos der Unterkunft. Wirken diese seriös? Zeigen sie klar und deutlich, wie das Ferienhaus aussieht? Auch Bewertungsportale können helfen. Werden Kommentare von Urlauben vom Anbieter auf der Internetseite veröffentlicht, ist dies häufig ein gutes Zeichen, denn dann hat er nichts zu verbergen. Verlässliche Anbieter zeichnen sich zudem dadurch aus, dass auf ihren Websites ein Impressum mit Name, Telefonnummer und Anschrift vorhanden ist. Wenn eine Anzahlung verlangt wird, die höher als 20 Prozent des Preises ist, ist ebenfalls Vorsicht geboten.

Wer Hilfe benötigt bei der Suche nach dem perfekten Ferienhaus oder Hotel, kann sich im Zweifel auch an die Tourismusverbände der jeweiligen Region wenden. Diese können entweder direkt bei Fragen rund um die Buchung weiterhelfen oder aber die Anfrage entsprechend weiterleiten. Denn am Ende soll jeder sein Traum-Haus im Allgäu finden und einen entspannten Urlaub in der Region verbringen können.

Was gibt es bei Ferienhäusern und -wohnungen im Allgäu zu beachten? Gründe für ein Ferienhaus gibt es zur Genüge: Im Gegensatz zum Hotel kann man zusammen mit mehreren Personen Urlaub machen. Auch Großfamilien passen häufig in ein Haus, das man bequem mieten kann. Die Kostenfrage ist gerade bei einem Urlaub im Ferienhaus mit Familie und Freunden entscheidend, denn das Mieten eines Ferienhauses ist häufig viel günstiger als die Alternative im Hotel. Zudem ist der Urlaub hier viel freier gestaltbar. Man ist an keine Essenszeiten gebunden und kann im Endeffekt machen, was man möchte. Für den Urlaub mit Kindern eignet sich ein Haus sehr gut, denn hier können die Kleinen Krach machen, wie sie möchten. Nachbarn werden nicht gestört, es gibt zudem keine steife Etikette wie beim Aufenthalt im Hotel.

Damit der Urlaub im Ferienhaus möglichst angenehm und unkompliziert wird, müssen aber einige Dinge unbedingt abgeklärt werden. Die Ausstattung ist wichtig und die Gegebenheiten vor Ort ebenso. Nur wenn man vorher genau weiß, welche Möglichkeiten vor Ort geboten werden, kann man seinen Aufenthalt vernünftig planen und richtig packen. Der Urlaub im gemieteten Ferienhaus bedeutet, dass man sich selbst versorgen muss. Es gibt zwar Anbieter, die den Kühlschrank vor der Anreise nach Wunsch befüllen, dies ist häufig jedoch mit hohen Kosten verbunden. Da ist es besser, direkt zu Beginn des Urlaubs in den Supermarkt zu gehen und alles Nötige einzukaufen oder einiges mitzubringen. Auch an Reinigungsmittel und Hygieneartikel sollte gedacht werden, da diese normalerweise nicht gestellt werden. Wenn Sie die hier vorgestellten Hinweise beachten, steht einem schönen Urlaub im Ferienhaus nichts mehr im Wege.

Welche Vorteile bringt ein Ferienhaus im Allgäu? Die Vorteile eines Ferienhauses liegen auf der Hand: Platz, Unabhängigkeit, Komfort sind nur drei Vorteile eines Urlaubs im Ferienhaus. Anders als im Hotel oder in einer Mietwohnung, wo man in direkter Nachbarschaft zu anderen Urlaubern wohnt, ist das Ferienhaus ein echtes Refugium. Diese Art der Unterkunft macht einen wirklich entspannten Urlaub möglich. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass es im Ferienhaus keine Halb- oder Vollpension gibt. Die Urlaube sind hier ganz auf Selbstversorgung ausgerichtet. Das heißt, wie zu Hause muss selbst gekocht werden, auch das Frühstück wird nicht serviert, und die Sauberkeit hängt auch nicht vom Hotelpersonal ab. Selbst ist der Mann beziehungsweise die Frau und so sind Urlaube im Ferienhaus zwar meist wunderschön, doch etwas Selbstdisziplin muss in jedem Fall sein.