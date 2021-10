Winter-Urlaub 2021/22: Tipps und mögliche Reiseziele

Salzburger Land

Lust auf Skifahren in Österreich? Das Salzburger Land ist eine der Top-Destinationen in unserem Nachbarland. Mehr als 20 Skiregionen, darunter Zell am SeeKaprun, Saalbach Hinterglemm oder Obertauern, locken Wintersportler aus nah und fern. Wer es lieber etwas kleiner und familiärer mag, ist in den Skigebieten des Salzburger Lungaus oder in der Wildkogel-Arena an der richtigen Adresse. Beste Abfahrtsmöglichkeiten bietet wiederum die Region Hochkönig, die Salzburger Sportwelt oder das Gasteinertal. Auch Kinder sind im Salzburger Land willkommen: Der Hausberg in St. Johann eignet sich wunderbar für die ersten Skifahrversuche des Nachwuchses auf den Brettern.