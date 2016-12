| Neue Staffel 2017

Aus diesen Kandidatinnen darf der Bachelor wählen

Wer ist der neue Bachelor?

Sie sind hübsch, jung und auf der Suche nach der großen Liebe: Am 1. Februar 2017 startet die neue Staffel der RTL-Show "Der Bachelor". Jetzt hat der Sender die ersten zehn von insgesamt 22 Kandidatinnen vorgestellt.Neues Jahr, neues Glück? Wenn ab dem 1. Februar 2017 wieder 22 Damen im TV um die letzte Rose eines Mannes wetteifern, dürfen sich die Zuschauer wieder auf Eifersüchteleien, Zickereien aber auch romantische Momente freuen. Wer die große Liebe sucht oder einfach nur auf eine TV-Karriere hofft, wird sich ebenfalls zeigen.Zu den Kandidatinnen, die in Florida um den Junggesellen buhlen dürfen, gehört zum Beispiel Anna. Die 24-jährige BWL-Studentin möchte sich nach einem Jahr ohne Mann an ihrer Seite wieder neu verlieben und ist überzeugt davon, dass sie die richtigen Ideale mitbringt.Auch die 25-Jährige Halbbrasilianerin Clea-Lacy sehnt sich laut RTL nach einer neuen Liebe und hofft den Bachelor mit ihrer offenen Art begeistern zu können. Wichtig ist der brünetten Schönheit vor allem eine weltoffene und neugierige Haltung des Bachelors.Stewardess Julia P. aus Dormitz tritt derweil als amtierende Miss Nürnberg in den Dating-Ring und möchte "den Mann fürs Leben" finden. Sportlich muss der Bachelor dabei nicht zwingend sein, denn die Blondine vermeidet nichts lieber als das.Wer als Bachelor in der RTL-Show zu sehen ist, steht derweil noch nicht offiziell fest. Einem Bericht zufolge soll es sich um Sebastian Pannek handeln.Welche Damen ebenfalls auf die letzte Rose des Bachelors hoffen, sehen Sie hier in einer Bildergalerie