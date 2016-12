| Mit Heidi Klum

"Germany's Next Topmodel": Starttermin zur neuen Staffel steht fest

Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo sind auch 2017 wieder auf der Suche nach "Germany's Next Topmodel". Jetzt hat ProSieben den Ausstrahlungstermin der ersten Folge der neuen Staffel bekanntgegeben. Demnach wird die Show am Donnerstag, den 9. Februar bei ProSieben zu sehen sein.



Bereits Monate zuvor sind die Jury-Mitglieder Michael Michalsky und Thomas Hayo durch Deutschland getourt und haben mögliche Kandidatinnen für ihre Teams gecastet. "Die Suche war eine große und sehr spannende Aufgabe", berichtet Hayo und ist sich sicher: "Am Ende haben wir geballtes Modelpotenzial gefunden."



In den vergangenen Staffeln der Casting-Show wurden u.a. Lena Gercke, Luisa Hartema, Stefanie Giesinger und Kim Hnizdo zu "Germany's Next Topmodel" gekürt. Vor allem Gercke startete im Anschluss eine erfolgreiche Karriere als Model und Moderatorin.



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum", ab 9. Februar 2017 immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.