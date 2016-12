| Xavier Naidoo lädt ein

"Sing meinen Song": So läuft das Weihnachtskonzert 2016

"The BossHoss" eröffnen das Weihnachtskonzert

Die Songs aus "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" im Überblick:

Xavier Naidoo : "Ihr Kinderlein kommet" / "Ein neues Jahr"

: "Ihr Kinderlein kommet" / "Ein neues Jahr" The BossHoss : "Merry Christmas Baby" / "Riding Home"

: "Merry Christmas Baby" / "Riding Home" Nena : "Der Baron von Grinchhausen" / "Die Antwort weiß ganz allein der Wind"

: "Der Baron von Grinchhausen" / "Die Antwort weiß ganz allein der Wind" Samy Deluxe : "The Dock of the Bay" / "Sound the trumpet (Christmas is here)"

: "The Dock of the Bay" / "Sound the trumpet (Christmas is here)" Annett Louisan : "Jingle Bells" / "River"

: "Jingle Bells" / "River" Wolfgang Niedecken : "Happy Christmas (War Is Over)" / Weihnachtsblues"

: "Happy Christmas (War Is Over)" / Weihnachtsblues" Seven: "If only in my Dreams (I´ll be home for Christmas)" / "The First Noel"

Ein letztes Mal lädt Xavier Naidoo seine Musiker-Kollegen aus der dritten Staffel der Vox-Sendung "Sing meinen Song" zum gemeinsamen musizieren ein. Beim Weihnachtskonzert im österreichischen Ellmau beschenken sich die Stars gegenseitig mit jeweils zwei weihnachtlichen Songs.Neben Gastgeber Xavier Naidoo sind auch Nena, BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss", Samy Deluxe, Annett Louisan und Seven am Dienstagabend wieder bei Vox zu sehen und zu hören. Zunächst präsentieren sie den Wunschsong eines Kollegen, um anschließend das selbst ausgesuchte weihnachtliche Lieblingslied vorzutragen."Ich bin eigentlich ein ziemlicher Weihnachtsstoffel, aber diese Sendung hier kickt mich jedes Mal", schwärmt Xavier Naidoo vor der musikalischen Bescherung. Es wird jedoch nicht nur gesungen, sondern die Künstler schwelgen auch gemeinsam in ihren schönsten weihnachtlichen Kindheitserinnerungen und dürfen sich auf das traditionelle Schrottwichteln freuen.Den Anfang machen derweil "The BossHoss" mit dem Song "Merry Christmas Baby", den sich Annett Louisan gewünscht hat. Anschließend darf Samy Deluxe auf die Bühne und den Hit "The Dock of the Bay" von Otis Redding auf Wunsch von Seven vortragen. Der Schweizer Funk-Sänger hofft vor allem, dass durch den Song auch "der Letzte gecheckt hat, dass Samy nicht nur ein toller Rapper und Texter ist, sondern auch ein toller Sänger."Mit dem folgenden "Jingle Bells" darf Annett Louisan dann einen echten Weihnachtsklassiker interpretieren. "Ein schönes Weihnachtslied für eine glockenklare Stimme. Und wenn ein Engel wie Annett Louisan das zu Weihnachten singt, klingt es sicher noch schöner", begründet Alec von "The BossHoss" die Wahl.Besinnlich geht es auch mit dem traditionsreichen "Ihr Kinderlein kommet" weiter. "Dieses Lied erinnert mich an die Weihnachtszeit in meiner Kindheit und das berührt mich sehr", erklärt Nena, die den Song in einer Version von Xavier Naidoo hören möchte.