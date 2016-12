| Britischer Sänger starb mit 53 Jahren

George Michael ist tot

Der britische Popsänger, Musiker und Musikproduzent George Michael ist tot. Das Ex-Wham-Mitglied verstarb laut ersten Medienberichten am 25. Dezember 2016 still und friedlich.George Michael, dessen Dauerbrenner "Last Christmas" seit 1984 Jahr für Jahr zu Weihnachten in gefühlter Endlosschleife im Radio, in Kaufhäusern und auf Weihnachtsmärkten läuft, wurde 53 Jahre alt.Fans und Medien zeigten sich sehr betroffen. Innerhalb von kürzester Zeit reagierten Anhänger, Freunde und Kollegen bei Facebook, Twitter und Instagram mit Beileidsbekundungen und Nachrufen auf den großen Popstar. 2016, ein annus horribilis für das internationale Musikgeschäft.