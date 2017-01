| Rosenverteiler in der RTL-Show

Sebastian Pannek: So zeigt sich der Bachelor bei Instagram

Der 30-jährige Sebastian Pannek sucht als Bachelor 2017 in der gleichnamigen RTL-Show seine große Liebe. Privat zeigt sich das Kölner Model auch gerne bei Instagram – mal mit Waschbrettbauch, mal beim Foto-Shooting und mal als Trauzeuge auf einer Hochzeit. Wir haben uns auf seinem Profil umgesehen.Knapp 29.000 Abonnenten folgen Sebastian Pannek beim sozialen Foto-Netzwerk Instagram und demnächst werden sicher ein paar weitere tausend Abonnenten hinzukommen. Das Kölner Model und der Inhaber einer Werbeagentur geht ab Mittwoch als Bachelor bei RTL auf die Suche nach seiner Traumfrau und lässt seine Fraunde und Fans auch bei Instagram an seinem Leben teilhaben.So reiste Sebastian im vergangenen Jahr offenbar in die USA und beschreibt den Ausblick über den Grand Canyon als den besten, den er jemals hatte.Aber auch für seine weiblichen Fans postete der begeisterte Sportler ein Bild, das ihn mit durchtrainiertem Oberkörper zeigt.Von der Hochzeit eines Freundes postete Sebastian ebenfalls ein Foto. "Jetzt bist du unter der Haube mein Junge", schrieb er dazu.Bei seinen Foto-Shootings grüßt der Kölner ebenso regelmäßig via Instagram.Weitere Bilder von Sebastian Pannek sehen Sie hier auf seinem Instagram-Profil