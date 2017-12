| Start der neuen Staffel bei RTL

"Der Bachelor": Die Kandidatinnen der 8. Staffel

Hübsche Frauen in Bikinis am Strand von Miami: RTL weiß, wie dem Zuschauer auch an kalten Wintertagen warm wird. Schon in der zweiten Woche des neuen Jahres strahlt der Kölner Privatsender die achte "Bachelor"-Staffel aus, in der Daniel Völz die Rosen verteilen soll. Welche 22 Kandidatinnen auf ihn warten, wie sie aussehen und was sie machen, verraten wir hier.

Ja, bald ist es wieder so weit: Ab dem 10. Januar buhlen bei RTL wieder 22 Frauen um die Gunst eines Single-Mannes. In neun Doppelfolgen, die jeweils mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, heißt es dann wieder: Wer bekommt eine Rose und darf bleiben und wer wird vom Bachelor vorzeitig nach Hause geschickt?

Entscheiden darüber darf Daniel Völz. Der 32-jährige Immobilienmakler ist auf Fotos von den Dreharbeiten im Gespräch mit zwei Kandidatinnen zu sehen gewesen und ist in der TV-Welt – im Gegensatz zu seinem Großvater, seiner Mutter und seinem Onkel – bislang noch unbekannt.

Altenpflegerin, Messehostess und Sängerin

Das gilt im Übrigen auch für die Kandidatinnen: Mit dabei sind unter anderen die 22-jährige Alina aus Löningen und die 21-jährige Carina aus Recklinghausen. Auch IT-Projektmanagerin Claudia (27) und Altenpflegerin Janet (23) wollen das Herz des Bachelors erobern. Fitnesstrainerin Janina (24) kann zudem von sich behaupten, die "Miss Bayern Wahl" 2016 gewonnen zu haben.

"Die perfekte Mischung aus super-süß und super-sexy" zu sein, glaubt derweil Kandidatin Janina Celine (23) aus Hamburg, die ihr Geld als Messehostess verdient. Musikalisch könnte es mit Janine Christin (22) werden. Die Hobby-Sängerin lässt ihren Emotionen am Mikrofon gerne freien Lauf und ist auf der Suche nach einem starken Mann an ihrer Seite.

Hier stellen wir Ihnen die weiteren "Bachelor"-Kandidatinnen in einer Bildergalerie vor.