Aufzeichnung am Wochenende

Helene Fischer: So wird ihre Weihnachtsshow im ZDF

Bei Helene Fischer war schon am vergangenen Wochenende Weihnachten: In Düsseldorf zeichnete die Schlagersängerin ihre schon fast traditionelle "Helene Fischer-Show" auf, die am zweiten Weihnachtsfeiertag im ZDF zu sehen sein wird.

Wie die "Rheinische Post" in ihrer Internetausgabe berichtet, waren an beiden Abenden jeweils rund 10.000 Fans in die Düsseldorfer Messehalle gekommen, um das Spektakel mitzuerleben.

Neben Helene Fischer standen dabei untere anderem James Blunt, Vanessa Mai, Santiano, Max Giesinger, die Kelly Family und Gianna Nannini auf der Bühne, die gemeinsam mit der Sängerin unter anderem Titel aus ihren letzten beiden Alben zum Besten gaben. Die Show sei ihr mittlerweile ein "liebgewordenes Ritual", zitiert "RP Online" die Schlagersängerin.

Wie von Helene Fischer gewohnt, gab es an beiden Abenden auch reichlich Bühneneffekte und Akrobatikeinlagen zu bestaunen. So hangelte sich die Sängerin für eine Nummer in rund 20 Metern Höhe durch die Messehalle.

Das ZDF zeigt "Die Helene Fischer Show" am Montag, 25. Dezember, 20.15 Uhr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst