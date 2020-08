| Nach Corona-Pause

Von Antje Rehse

Der FC Bayern München hofft auf den Finaleinzug in der Champions League. Und mit ihm viele Fußball-Fans, denn dann wäre das Endspiel im Free-TV zu sehen. Hier finden Sie alle Paarungen und Sendetermine.

Aus der Traum für RB Leipzig: Im Halbfinale der Champions League scheiterte das Team von Trainer Julian Nagelsmann deutlich an Paris St. Germain. Damit hat es zumindest ein deutscher Coach ins Endspiel geschafft, werden die Franzosen doch von Thomas Tuchel gecoacht.

Das allein würde allerdings noch nicht reichen, damit das Finale der Champions League im Free-TV zu sehen ist. Bedingung dafür ist, dass eine deutsche Mannschaft beteiligt ist. Die Hoffnungen des ZDF, das in diesem Fall zusätzlich zu Pay-TV-Sender Sky und Streaming-Anbieter DAZN übertragen würde, ruhen nun auf dem FC Bayern München.

Der lieferte gegen den FC Barcelona eine Gala-Vorstellung ab und steht nach dem 8:2-Sieg gegen die Katalanen im Halbfinale. Dort heißt der Gegner etwas überraschend Olympique Lyon.

Während sich Sky und DAZN (jetzt einen Monat kostenlos testen*) im Viertelfinale die Spiele noch aufteilten – beide zeigten je drei Partien, jeweils eine davon exklusiv, sind Halbfinale und Finale bei beiden zu sehen.

Das Viertelfinale der Champions League 19/20 im Überblick:

Mittwoch, 12. August 2020 (Anpfiff jeweils um 21.00 Uhr)

Atalanta Bergamo - Paris St. Germain 1:2 (DAZN)

Donnerstag, 13. August 2020

RB Leipzig - Atlético Madrid 2:1 (Sky und DAZN)

Freitag, 14. August 2020

FC Barcelona - FC Bayern München 2:8 (Sky)

Samstag, 15. August 2020

Manchester City - Olympique Lyon 3:1 (Sky und DAZN)

Das Halbfinale der Champions League 19/20 im Überblick (Anpfiff jeweils um 21.00 Uhr):

Dienstag, 18. August

RB Leipzig - Paris St. Germain 0:3 (Sky und DAZN)

Mittwoch, 19. August

Olympique Lyon - FC Bayern München (Sky und DAZN)

Das Finale findet am Sonntag, 23. August, in Lissabon statt.

Europa League bei RTL und DAZN

Das Finalturnier in der Europa League findet in NRW statt. RTL, das ausgewählte Spiele im Free-TV überträgt, verlagert die Berichterstattung in einen Beach Club am Rhein. Alle Spiele der Europa League sind bei Streaming-Anbieter DAZN zu sehen. Hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung und Sendezeiten in der Europa League.



