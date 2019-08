| Gruppenphase

Die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/20 wurde am Donnerstag ausgelost, die deutschen Teams kennen ihre Gegner. Doch wo läuft welches Spiel?

Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen waren in Monaco nicht gerade vom Losglück verfolgt. Sie haben richtig schwere Gruppen erwischt. Besser erging es dem FC Bayern München und RB Leipzig, die vor vermeintlich machbaren Aufgaben stehen.

Der FC Bayern bekommt es in der Gruppe B mit Tottenham Hotspur, Roter Stern Belgrad und Olympiakos Piräus zu tun. Der BVB hat es in Gruppe F mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag zu tun. RB Leipzig trifft in Gruppe G auf Benfica Lissabon, Olympique Lyon und Zenit St. Petersburgh. Die Gegner von Bayer Leverkusen in Gruppe D heißen Lokomotive Moskau, Atlético Madrid und Juventus Turin. Puh, das dürfte schwer werden für die Rheinländer.

Wer zeigt welches Spiel?

Für die Fans fast genauso spannend wie die Gruppengegner ihrer Mannschaft: Wo läuft welches Spiel? Die Aufteilung wird ähnlich wie im Vorjahr sein. Sky zeigt insgesamt 34 Spiele live und in voller Länge (den Rest in der Konferenz), DAZN hat 104 Live-Spiele im Angebot. Der Großteil der Gruppenspiele wird also in voller Länge nur bei DAZN zu sehen sein. Sky zeigt in der Gruppenphase an jedem Abend ein deutsches Einzelspiel live.

Wie die Spiele im Detail aufgeteilt werden, teilen Sky und DAZN am Freitag nach der Auslosung mit.

Hier alle Spiele der deutschen Gegner im Überblick:

1. SPIELTAG

Dienstag, 19. September

Borussia Dortmund - FC Barcelona (21.00 Uhr, Sky)

Benfica Lissabon - RB Leipzig (21.00 Uhr, DAZN)

Mittwoch, 20. September

Bayern München - Roter Stern Belgrad (21.00 Uhr, Sky)

Bayer 04 Leverkusen - Lokomotive Moskau (21.00 Uhr, DAZN)

2. SPIELTAG

Dienstag, 1. Oktober

Tottenham Hotspur - Bayern München (21.00 Uhr, DAZN)

Juventus Turin - Bayer 04 Leverkusen (21.00 Uhr, Sky)

Mittwoch, 2. Oktober

Slavia Prag - Borussia Dortmund (18.55 Uhr, Sky)

RB Leipzig - Olympique Lyon (21.00 Uhr, DAZN)

3. SPIELTAG

Dienstag, 22. Oktober

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen (18.55 Uhr, DAZN)

Olympiakos Piräus - Bayern München (21.00 Uhr, Sky)

Mittwoch, 23. Oktober

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg (18.55 Uhr, DAZN)

Inter Mailand - Borussia Dortmund (21.00 Uhr, Sky)

4. SPIELTAG

Dienstag, 5. November

Zenit St. Petersburg - RB Leipzig (18.55 Uhr, Sky)

Borussia Dortmund - Inter Mailand (21.00 Uhr, DAZN)

Mittwoch, 6. November

Bayern München - Olympiakos Piräus (18.55 Uhr, Sky)

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid (21.00 Uhr, DAZN)

5. SPIELTAG

Dienstag, 26. November

Lokomotive Moskau - Bayer Leverkusen (18.55 Uhr, DAZN)

Roter Stern Belgrad - Bayern München (21.00 Uhr, Sky)

Mittwoch, 27. November

FC Barcelona - Borussia Dortmund (21.00 Uhr, Sky)

RB Leipzig - Benfica Lissabon (21.00 Uhr, DAZN)

6. SPIELTAG

Dienstag, 10. Dezember

Borussia Dortmund - Slavia Prag (21.00 Uhr, DAZN)

Olympique Lyon - RB Leipzig (21.00 Uhr, Sky)

Mittwoch, 11. Dezember