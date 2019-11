VOX-Musiksendung

Von teleschau

Auch 2020 gibt es eine neue Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert". Michael Patrick Kelly ist wieder der Gastgeber, auch die anderen Teilnehmer stehen fest.

Frohe Botschaft für Musikfans: Michael Patrick Kelly wird auch die nächste Staffel der beliebten VOX-Show "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" präsentieren. Jetzt stehen auch die übrigen Teilnehmer der siebten Staffel fest, die im Frühjahr 2020 zu sehen sein wird: Neben Kelly, der zum dritten Mal als Gastgeber an Bord ist, werden Max Giesinger, Singer-Songwriterin LEA, Rapper MoTrip, Chartstürmer Nico Santos, Selig-Frontmann Jan Plewka und die Niederländerin Ilse DeLange in Südafrika dabei sein und wieder die besten Songs der anderen Teilnehmer auf ihre eigene Art interpretieren. Michael Patrick Kelly freut sich bereits jetzt: "Ich habe mich ja schon vor ein paar Jahren in 'Sing meinen Song' verliebt, und scheinbar hat es von beiden Seiten gefunkt. Ich bin sehr happy, dass ich diese mega Musikshow wieder hosten darf."

Die preisgekrönte Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" gehört seit Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten VOX-Shows. Am Dienstagabend bekam die sechste Staffel mit "Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty" den obligatorischen erfolgreichen Nachklapp. Michael Patrick Kelly, Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben hatten beliebte Weihnachts-Hits neu eingesungen und bei den VOX-Zuschauern für festliche Stimmung gesorgt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst