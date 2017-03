| Achtelfinale der Champions League

Atletico Madrid gegen Leverkusen live im TV und Stream

Bundesligist Bayer Leverkusen trifft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend im Estadio Vicente Calderón auf Atletico Madrid. Die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut muss für das Weiterkommen eine 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel wieder wettmachen. Das ZDF überträgt live im Free-TV und online im Stream.

Für Tayfun Korkut ist das zweite Pflichtspiel als Coach von Bayer 04 Leverkusen. Am vergangenen Freitag gab der Nachfolger von Roger Schmidt in der Bundesliga beim 1:1 gegen Werder Bremen seinen Einstand und muss am Mittwoch in Madrid auf ein "kleines Wunder" hoffen. Nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel geht Bayer als klarer Außenseiter in das zweite Duell gegen den letztjährigen Champions-League-Finalisten.

Champions League im Livestream und TV

Zu sehen ist die Partie live im ZDF und online im Livestream. Um 20.25 Uhr begrüßen Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn die Zuschauer aus dem Stadion in Madrid. Zum Anstoß um 20.45 Uhr übernimmt Kommentator Oliver Schmidt.

Im Anschluss an das Spiel zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen zeigt das ZDF zudem Zusammenfassungen der drei weitere Achtelfinal-Begegnungen. Bereits am Dienstag tritt der FC Porto beim italienischen Serienmeister Juventus Turin an und der FC Sevilla ist bei Leicester City zu Gast. Parallel zum Spiel von Leverkusen sind am Mittwoch zudem der AS Monaco und Manchester City im Einsatz.

Viertelfinal-Auslosung live

Die Viertelfinal-Paarungen werden am Freitag im schweizerischen Nyon ausgelost und sind ebenfalls im Livestream unter ZDFsport.de zu sehen.