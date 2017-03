| Neue Folgen "GOT"

Sky nennt Starttermin für siebte Staffel von "Game of Thrones"

Jetzt ist es offiziell: Die siebte Staffel der Erfolgsserie "Game of Thrones" startet parallel zur US-Ausstrahlung in Deutschland und Österreich im Programmangebot von Pay-TV-Sender Sky. Die sechste Staffel ist derweil ab Samstag erstmals im deutschen Free-TV auf RTL II zu sehen.

In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 2017 können sich Fans der weltweit beliebten Serie "Game of Thrones" den Wecker stellen. Die neuen Folgen der siebten Staffel sind zeitgleich zum US-Start über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar. Linear ist die erste Episode wenige Stunden später am Montagabend auch auf Sky Atlantic HD zu sehen.

"In diesem Jahr ist Sky in Deutschland und Österreich wieder 'The Home of Game of Thrones'", verkündet Marcus Ammon von Sky stolz und rät Frühaufstehern zwischen drei und vier Uhr in der Nacht live mit dabei zu sein, um die neuesten Entwicklungen von Daenerys, Sansa, Arya, Jon und Tyrion zu erleben – wahlweise auf Deutsch oder im Originalton.

Die sechste Staffel der Hitserie ist derweil ab Samstag (11. März) um 20.15 Uhr erstmals auf RTL II im deutschen Free-TV zu sehen und setzt die Handlung nach dem hinterhältigen Angriff auf Jon Schnee fort.