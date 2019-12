Ranking

Mit Filmen wie "Es – Kapitel 2", "Die Eiskönigin 2" oder "Avengers – Endgame" lockten die deutschen Kinos zahlreiche Zuschauer vor die Leinwände. Doch welcher ist der erfolgreichste Kinofilm 2019?

Das Kinojahr 2019 war in Deutschland ziemlich abwechslungsreich. Doch welcher Film schaffte es am Ende hierzulande tatsächlich an die Spitze der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres? Hier strahlt die Neuverfilmung des Zeichentrick-Klassikers "Der König der Löwen" von der Chartspitze herunter: Mit 5,54 Millionen Zuschauern platziert sich der Film auf dem ersten Platz.

Mit einigem Abstand folgt der erfolgreichste Film aller Zeiten, der Marvel-Superheldenfilm "Avengers – Endgame", mit 5,13 Millionen Zuschauern, danach sichert sich "Die Eiskönigin 2" mit 4,81 Millionen Zuschauern den dritten Platz. Es folgen die deutsche Komödie "Das perfekte Geheimnis" (4,36 Millionen Zuschauer) und die Comicverfilmung "Joker" (4,02 Millionen Zuschauer).

Danach rutscht die Zahl um einiges nach unten: Es folgen die beiden Animationsfilme "Pets 2" (2,48 Millionen Zuschauer) und "Drachenzähmen leicht gemacht 3 – Die geheime Welt" (2,27 Millionen Zuschauer), der Marvel-Superheldenfilm "Captain Marvel" (2,08 Millionen Zuschauer), die Klassiker-Neuverfilmung "Aladdin" (1,98 Millionen Zuschauer) und der düstere Horrorfilm "Es – Kapitel 2" (1,89 Millionen Zuschauer).

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH