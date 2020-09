| RTL-Dauerbrenner

14 Jahre lang war Hendrik Duryn "Der Lehrer". Aktuell wird die neunte Staffel gedreht – mit Duryn in der Hauptrolle. Doch danach verlässt der Darsteller die RTL-Serie.

Wie RTL mitteilte, wird die Staffel, die 2021 ausgestrahlt werden soll, die letzte mit Duryn sein. Allerdings bedeute sein Ausstieg nicht das Ende von "Der Lehrer". Die Serie wird troztdem fortgesetzt. Wie – das wollte der Kölner Sender noch nicht verraten. "Es wird auch nach mir mit dem ‚Lehrer‘ weitergehen – so viel vorweg. Nach 14 Jahren als Stefan Vollmer bin ich voller Demut und Dankbarkeit, dass es mir vergönnt war, ein Teil dieser Produktion sein zu dürfen", sagte Hendrik Duryn. "Die unfassbar treue und große Fangemeinde werde ich vermissen, die Briefe, die Nachrichten, ob bei Facebook oder Instagram. Die intensiven Livechats nach den Shows. Wir sind zusammen erwachsen geworden und ich habe viel von unseren Zuschauern erfahren und gelernt."

Es sei immer ein Teil seines Berufsverständnisses gewesen, den Weg für Neues und den Platz für andere freizumachen, erklärte Duryn. "'Der Lehrer' geht mittlerweile in die neunte Staffel und ist die erfolgreichste deutsche Serie in der Zielgruppe. Hendrik Duryn war und ist für diesen Erfolg maßgeblich mit verantwortlich. Mit seiner schauspielerischen Hingabe hat er seiner Figur viel Herz und Authentizität verliehen und den Zuschauer zum Schwärmen, Lachen und Weinen gebracht", wurden Frauke Neeb und Hauke Bartel, Leitung Fiction Mediengruppe RTL Deutschland, in der Pressemitteilung zitiert.

Astrid Quentell, Geschäftsführerin Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH, sagte: "Weit mehr als ein Jahrzehnt hat er den 'Lehrer' gelebt, geliebt und geatmet und mit seinem Engagement, seiner wahnsinnigen Energie und dem ständigen Willen, das bestmögliche Programm zu machen, vor und hinter den Kulissen maßgeblich geprägt." Die Serie wird von RTL und Sony produziert.

Quelle: areh