Am 25. September wird die 72. Deutsche Weinkönigin gewählt. Sieben Kandidatinnen stellen sich dem Wettbewerb, der live im SWR-Fernsehen übertragen wird.

Etwa 70 Juroren und Jurorinnen stimmen über die neue Weinkönigin ab. SWR-Moderator Holger Wienpahl steht den Kandidatinnen während des Wahlabends zur Seite, wenn sie bei kniffligen wie unterhaltenden Aufgaben ihr Weinwissen unter Beweis stellen müssen. Das SWR-Fernsehen überträgt die Wahl aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße ab 20.15 Uhr in seinem Programm und per Livestream im Internet.

Da nur sieben Bewerberinnen am Start sind, stehen dieses Jahr alle im Finale und der Vorentscheid entfällt. Am 19. September wird es stattdessen eine ebenfalls von Holger Wienpahl moderierte Fachbefragung geben.

Das sind die Kandidatinnen bei der Wahl zur Weinkönigin 2020:

Anna-Maria Löffler

Tamara Luisa Elbl, Eifel

Alexandra Unger, Rheingau

Eva Lanzerath, Ahr

Jana Petermann, Hessische Bergstrasse

Eva Christine Müller, Rheinhessen

Bärbel Ellwanger, Mosel

Quelle: areh